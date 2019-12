Viliju Kovačiču ni uspelo: ni zbral dovolj podpisov za referendum

Viliju Kovačiču, pobudniku referenduma o drugem tiru, ni uspelo zbrati dovolj podpisov za referendum o poroštvenem zakonu za drugi tir med Divačo in Koprom ter del tretje razvojne osi, je objavil na družbenem omrežju Facebook. Je pa dopolnil ustavno pritožbo, s katero sodišče poziva, naj zadrži uveljavljanje in izvajanje tega zakona.

Kovačič je podpise za referendum zbiral do vključno 25. decembra do polnoči. Koliko jih je zbral, danes ni znal povedati. Dejal je le, da vseh ni dvignil. V državni zbor bi jih moral sicer predati danes, poroča STA. Kot je znano, je že pred prazniki spisal tudi ustavno pritožbo na zakon. To pritožbo je naknadno še dopolnil.

"Volivec lahko zavrne ali potrdi le poroštvo za oba projekta hkrati"

Kovačič sicer meni, da zakon ne omogoča postavitve jasnega referendumskega vprašanja, saj volivec lahko zavrne ali potrdi le poroštvo za oba projekta hkrati, čeprav enega podpira in drugega zavrača. "To dejstvo pomeni nedopusten vpliv na udeležbo volivcev in izid glasovanja in pritisk na potrditev ali zavrnitev zakona," je po poročanju STA dejal Kovačič.

Kot nadaljuje v pritožbi, s tem neustavnosti in nezakonitosti še ni konec. Za zbiranje podpore za referendum je bilo na razpolago samo sedem dni, pri čemer pa se je zbiranje podpisov po njegovih besedah nezakonito, vendar po uradni razlagi, končalo že pred iztekom zadnjega dneva. V državnem zboru bi jih bilo treba namreč oddati do 16. ure, in to na praznični dan, ko pošta ne deluje in torej prispelih podpisov ni mogoče sprejeti in vložiti, še piše STA.

Foto: Ana Kovač

Ker tovrstne zlorabe zakona o referendumu in kršitve ustave po Kovačičevih navedbah v zgodovini referendumov v Sloveniji še ni bilo, ustavno sodišče prosi, da takoj zadrži uveljavljanje in izvajanje tega zakona in do nadaljnjega zadrži postopek njegovega sprejemanja.

Hkrati želi, da sodišče "zakonodajalcu v razumnem roku naloži uresničitev zahteve za spremembo sporne vsebine poroštvenega zakona tako, da naredi dva ločena zakona". "Ministrica za infrastrukturo (Alenka Bratušek, op. p.) se je v poročilu odbora DZ za finance sicer nerazumno sklicevala na večjo preglednost, kar pa ni noben argument, je manipulacija, saj je vsakemu jasno, da združeno poroštvo preglednost zmanjšuje, ne povečuje," opozarja.