Veterinarji opozarjajo na pereč problem tihotapljenja psov

Predstavniki veterinarskih zbornic 13 držav skupine Višegrad Vet Plus v Strunjanu razpravljajo o aktualnih težavah stroke. Med najbolj perečimi je v ospredju tihotapljenje psov, veterinarji pa opozarjajo tudi na sporni praksi rezanja repov prašičem in rezanje ušes psom.

Največja težava, s katero se stroka ukvarja ta trenutek, je tihotapljenje psov znotraj Evropske unije ter iz tretjih držav, je ob robu zasedanja povedal predsednik slovenske veterinarske zbornice Ožbalt Podpečan.

Med najbolj perečimi težavami sta še rezanje repov prašičem in ilegalno rezanje ušes psom. "Naše stališče je absolutno v korist živali in njihove dobrobiti," je poudaril Podpečan, kar pomeni, da omenjenih praks ne odobravajo.

Slovenija ena od držav z dobro veterinarsko prakso

Ob načelnem soglasju znotraj skupine, ki zajema 13 držav v prostoru med Baltikom in Sredozemljem ter še Nemčijo in Avstrijo kot državi opazovalki, bodo danes razpravljali še o izvedbeni ravni in tem, kaj lahko posamezne države oziroma nacionalne zbornice naredijo za izboljšanje stanja.

Slovenija je sicer po besedah Podpečana ena od držav z dobro veterinarsko prakso, sami pa poskušajo drugim državam, denimo na Zahodnem Balkanu, predstaviti svoje ukrepe in jih spodbuditi, da ravnajo podobno. Predsednik veterinarske zbornice je ob tem izpostavil pomen višegrajske veterinarske skupine znotraj Federacije veterinarjev Evrope pri zasledovanju in udejanjanju specifičnih interesov in potreb veterinarskih združenj v tem delu Evrope.

Skupno stališče o aktualnih težavah bodo oblikovali tudi ob zaključku tokratnega zasedanja ter ga posredovali najprej Federaciji evropskih veterinarjev, od tam pa še na Evropsko komisijo, je še pojasnil Podpečan.