V Piranu je močan veter v petek povzročil velike valove, ki so uničili precej lokalov v prvi vrsti ob morju, razdejalo je skalnat valobran in skale nametalo na cesto, zato trenutno ni prevozna, je za STA dejal Peter Ventin iz Gasilske brigade Koper. Ker se stanje še vedno ni umirilo, gasilcem in civilni zaščiti še ni uspelo vzpostaviti intervencijske poti.

"Jaz sem domačin, Pirančan in lahko rečem, da takih valov skorajda ne pomnim, da bi naredili toliko škode," je dejal Ventin.

V petek po 10. uri je namreč v Piranu zapihal močan veter, zaradi katerega so nastali visoki valovi, ki so uničili obalo. Ogromne skale valobrana je nametalo na cesto, zaradi česar ta še vedno ni prevozna. Gasilci in civilna zaščita so želeli skale odstraniti, da bi naredili vsaj intervencijsko pot, a jim to ni uspelo. "Ker se stanje cel dan ni umirilo in je toliko morja na cesti, tako je špricalo, da se niti z delovnimi stroji ni dalo priti zraven," je dogajanje opisal Ventin.

Ocene škode za zdaj še nimajo, je pa po njegovih besedah velika. Uničeni so bili namreč lokali, ki so bili prizadeti tudi v preteklih dneh. Danes so polomljena stekla, razdejani letni vrtovi, poplavljene kuhinje in premočena vsa notranja oprema, je dodal. "Ljudje so se trudili, celo poletje delali in pride en takšen dan in ti uniči vse, kar si delal," je izpostavil Ventin.

Lahko da je bilo poplavljeno tudi kakšno stanovanje, a o tem gasilci za zdaj niso bili obveščeni, tudi evakuacije niso bile potrebne. "V Piranu smo navajeni te visoke plime in da se pač lahko zgodi, da poplavi stanovanje. Velikokrat nas ljudje tudi ne pokličejo in poplavo sami sanirajo," je povedal.

"Jaz sem domačin, Pirančan in lahko rečem, da takih valov skorajda ne pomnim, da bi naredili toliko škode." Foto: STA

V drugih obalnih občinah danes po Ventinovih besedah ni bilo posebnosti.

Stanje v Piranu se še ni umirilo, čeprav se je gladina morja nekoliko spustila. Večje nevarnosti za zdaj ni, so pa gasilci v pripravljenosti. Skrbi jih, kaj bo v noči na nedeljo. "To vreme nas vedno preseneti z novimi izzivi," je dejal.

Prebivalcem Pirana svetuje, da ob napovedanem plimovanju v prihodnjih dneh zaščitijo domove, vhodna vrata, vozila pa naj umaknejo na varno. Ko zaslišijo zvok sirene, pa naj ostanejo doma, je še dodal Ventin.