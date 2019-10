Vesel: Revizija prodaje Adrie Airways lahko postane del programa za prihodnje leto

"To eventualno lahko postane del našega programa v naslednjem letu, vendar pa se tega čez noč ne da opraviti, ker bi morali najprej videti, kakšna so pričakovanja, kakšen bi bil domet te revizije," je dejal Vesel.

Računsko sodišče je pred leti že revidiralo prodajo družbe Sij, zato "njihova pristojnost tu ni vprašljiva, čeprav sklepa odbora še niso prejeli".

Če bi šlo le za revizijo pravilnosti postopka prodaje, to morda "ne bi bil tak podvig", vendar Vesel dvomi, da bi tako dobili prave odgovore na vprašanja, kaj je pripeljalo Adrio v tak položaj. Sicer pa je računsko sodišče dolžno opraviti pet revizij in pobud DZ na leto, že sedaj pa jih ima zelo veliko.

Člani odbora DZ na seji iskali krivce in vzroke za propad Adrie le nekaj let po privatizaciji

Člani odbora DZ za finance so na petkovi nujni seji na predlog Levice namreč iskali krivce in vzroke, da je Adria Airways propadla le nekaj let po privatizaciji. Računskemu sodišču so sklenili predlagati, da opravi revizijo prodajnega postopka in prodajne pogodbe Adrie Airways nemškemu finančnemu skladu 4K in jo v najkrajšem možnem času posreduje DZ.

Predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH) Gabrijel Škof je poslance spomnil, da je bil nemški sklad še najboljši kupec za družbo, ki je bila tudi v času, ko je bila še v državni lasti, na robu stečaja. Postopek prodaje je bil po njegovih besedah izveden profesionalno in transparentno, skladno z mednarodnimi standardi.

"Če je ne bi prodali, bi šla Adria Airways najbrž že takrat v stečaj. Omenjeni sklad je oddal najboljšo ponudbo in družbo tudi dokapitaliziral," je pojasnil.