Verski voditelji pozivajo vernike, naj spoštujejo ukrepe vlade

"V času epidemije COVID-19 največje verske skupnosti v Sloveniji izražamo svojo podporo vsem ukrepom vlade, ki prispevajo k varovanju zdravja prebivalcev Slovenije, še zlasti starejših in bolnih," so v skupni izjavi zapisali verski voditelji šestih največjih verskih skupnosti v Sloveniji.

V izjavi, ki so jo podpisali ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, mufti Nedžad Grabus iz Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, škof Leon Novak iz Evangeličanske cerkve, superintendant Evangelijske binkoštne Cerkve Daniel Grabar, metropolit Srbske pravoslavne cerkve Porfije Perić in protoerej Mitko Gazinkovski iz Makedonske pravoslavne cerkve, so zapisali, da podpirajo prizadevanja vlade za varnost države in državljanov.

"Ob tem se zahvaljujemo vsem zdravstvenim delavcem, pripadnikom Civilne zaščite, Karitas ter ostalim humanitarnim organizacijam in delavcem, policiji in vojski, delavcem komunale, trgovcem in učiteljem ter drugim, ki v teh dneh požrtvovalno delajo v korist vseh ljudi in zagotavljajo najbolj nujne storitve in delovanje najbolj potrebnih ustanov," so zapisali.

Pozvali in povabili so vse vernike, da dosledno spoštujejo in uresničujejo ukrepe slovenske vlade za omejitev epidemije.

Foto: STA

"Kot verniki se zavedamo, da smo tudi po svoji vesti in pred Bogom odgovorni drug za drugega ter dolžni upoštevati navodila državnih ustanov. Prepričani smo, da samo odločno izvajanje ukrepov lahko omeji in upočasni epidemijo, dokler ne bodo na voljo še druga učinkovita sredstva. Zavedamo se, da je uresničevanje teh ukrepov težavno in naporno, saj posegajo v naš dosedanji način življenja. Zato izražamo solidarnost in podporo vsem tistim, ki jih ti ukrepi najbolj prizadenejo – stanovalcem v stolpnicah, ostarelim, bolnikom, otrokom in družinam," so zapisali.

"Okrepite družinsko življenje"

Na koncu so vernike še povabili, da v času epidemije okrepijo svoje družinsko življenje in več časa namenijo družinski molitvi za vse bolnike, njihove svojce, zdravnike in zdravstvene delavce. "Vsi skupaj molimo k vsemogočnemu Bogu, da bodo raziskovalci našli cepivo, države uspešno zajezile širjenje epidemije in da bi se ta čas preizkušnje končal," so še zapisali.

Foto: Vlada RS