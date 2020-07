Velikopotezni načrti: vse to hočejo zgraditi slovenske univerze

Vlada je nedavno na podlagi interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih naložb za zagon gospodarstva po koronski krizi določila seznam 187 pomembnih investicij v skupni vrednosti 7,7 milijarde evrov.

Med projekte uvrščeni tudi nekateri s področja visokega šolstva

Na seznamu so tako tri novogradnje fakultet ljubljanske univerze. Za veterinarsko fakulteto ter za fakulteti za strojništvo in farmacijo je dokumentacija delno izdelana, a projekti še nimajo zagotovljenega financiranja, so za STA pojasnili na največji slovenski univerzi.

Gradnjo novih objektov načrtuje tudi medicinska fakulteta. Poleg teh novogradenj je v načrtu še obnova stare stavbe fakultete za strojništvo, kamor se bo delno preselila filozofska fakulteta. Pavšalna ocena za vse naštete investicije je okoli 200 milijonov evrov, izvedba pa je mogoča le z najemom posojil, so poudarili na univerzi.

Ljubljanska univerza ima medtem po navedbah rektorja Igorja Papiča zagotovljeno financiranje za tri akademije. Tako na akademiji za gledališče, radio, film in televizijo končujejo investicijo na Aškerčevi cesti, akademija za glasbo pripravlja začetek obnove stavbe Kazine, pripravlja se tudi urbanistični natečaj za umestitev akademije za likovno umetnost in oblikovanje na Roško cesto, je pojasnil.

Povsem drugačno stanje v Mariboru

Na mariborski univerzi so razmere po drugi strani zelo pereče, a kljub temu univerze na omenjenem seznamu ni. "Nujno bi potrebovali investicije pri vseh članicah, a najbolj izstopata nujnost ureditve prostorov tehniških fakultet na lokaciji Smetanova 17 ter prenova oziroma razširitev prostorov pedagoške fakultete, fakultete za naravoslovje in matematiko ter filozofske fakultete," je za STA pojasnil rektor univerze Zdravko Kačič.

Prav tako navajajo prenovo statično ogroženega objekta fakultete za varnostne vede na lokaciji v Ljubljani, razširitev prostorov fakultete za zdravstvene vede, ki je še posebej vezana na projekte zaradi novih potreb na področju zdravstvene nege zaradi epidemije bolezni covid-19.

Poleg tega si želijo prostore dislociranih članic, fakultet za turizem, logistiko in energetiko, ki so trenutno brez lastnih prostorov. Začetna dokumentacija je v fazi priprave ali že delne izdelave, o končni vrednosti projektov na univerzi ne morejo natančno govoriti, saj bo odvisna od izbranih rešitev. Roki pa so v celoti odvisni od tega, ali bodo investicije uvrščene na seznam strateških investicij, je opozoril Kačič.

Na Univerzi na Primorskem trenutno dve investiciji

Obe naj bi se po načrtih končali še v tem letu. Gre za obnovo prostorov nekdanje srednje tehniške šole v Kopru v vrednosti 5,7 milijona evrov in sanacijo objekta v izolskih Livadah v vrednosti 2,5 milijona evrov. "Čim prej želimo rešiti tudi infrastrukturne težave fakultete za vede o zdravju, velik izziv pa je tudi zagotavljanje študentskih ležišč," so za STA sporočili z univerze.

Dokumentacijske zasnove za te infrastrukturne rešitve so po njihovih navedbah že pripravljene. Na mizi so tri rešitve za fakulteto za vede o zdravju v vrednosti od šest do sedem milijonov evrov in štiri rešitve za študentske domove, kjer se vrednosti gibljejo od 1,5 milijona do sedem milijonov evrov. V vsakem primeru so pri investicijskih načrtih povsem odvisni od prejetih sredstev države, predvsem resornega ministrstva, so še poudarili na univerzi.

Rektorji so sicer na nedavni rektorski konferenci poudarili, da pričakujejo, da bodo univerze kot enakovredne partnerje in poznavalce razmer v visokem šolstvu povabili k definiranju potrebnih investicij v visoko šolstvo oziroma k oblikovanju seznama pomembnih investicij. Tega bo vlada, kot je obljubila, še dopolnjevala.