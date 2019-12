Pred 100 leti je poketalo prvo predavanje na ljubljanski univerzi

Slovesnosti ob stoletnici delovanja ljubljanske univerze potekajo že celo leto. Zato bo tudi tokratni tradicionalni teden univerze v znamenju praznovanja tega visokega jubileja.

Slovesni teden bo univerza začela s slavnostno sejo senata prav v zbornični dvorani rektorata, kjer je pred sto leti potekalo prvo predavanje v slovenskem jeziku. Na seji bodo podelili naziva častni doktor in častni senator, zlate plakete posameznikom in skupinam, plaketo Pro Universitate Labacensi in svečane listine mladim visokošolskim učiteljem in sodelavcem. Sejo bodo prenašali tudi v živo na spletni strani univerze, so sporočili z univerze.

Nova rektorska veriga po načrtih Jožeta Plečnika

Tokrat bo naziv častni doktor prejel Kenneth Frampton, častni senator pa Ivan Jurkovič. Na seji bodo predali novo rektorsko verigo po prvotnih načrtih arhitekta Jožeta Plečnika, ki jo ob stoletnem jubileju univerzi podarja Mestna občina Ljubljana.

Letošnji teden bo potekal do 19. decembra. V tem času bodo podelili še Prešernove nagrade ljubljanskim študentom, svečane listine za najboljše študijske dosežke, priznanja študentom za dosežke in udejstvovanje pri obštudijskih dejavnostih, nazive zaslužna profesorica in zaslužni profesor, priznanja strokovnim sodelavcem, predstavili pa bodo tudi najodličnejše raziskovalne dosežke univerze v tem letu. Hkrati bodo potekali tudi dogodki v organizaciji članic.

Ob stoletnici univerze pa bo drevi v Cankarjevem domu še slavnostna akademija, na kateri bo predsednik republike Borut Pahor univerzi vročil državno odlikovanje red za izredne zasluge.