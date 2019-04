Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dan po veliki noči, na velikonočni ponedeljek se kristjani spominjajo prikazovanja vstalega Jezusa njegovima učencema. Po običaju verniki ta dan obiščejo sorodnike in prijatelje ter delijo veselje ob prazniku Jezusovega vstajenja. Velikonočni ponedeljek je sicer podobno kot v večini evropskih držav tudi v Sloveniji dela prost dan.

Kristjani verujejo v Jezusovo vstajenje, ki se ga spominjajo na veliko noč, tudi na osnovi pričevanj oseb, ki se jim je Jezus prikazal in jim z znamenji dokazal svojo istovetnost. Med njimi sta tudi dva učenca, ki sta ga na poti v Emavs prepoznala po lomljenju kruha in novico sporočila tudi drugim, kar opisuje Sveto pismo.

Velikonočni ponedeljek po ljudskem običaju namenjen obiskom

Po ljudskem običaju je ta dan namenjen obiskom. Dela prost dan številni izkoristijo tudi za izlete. Obiskom in aktivnostim na prostem naj bi bilo danes naklonjeno tudi vreme, saj se po napovedih vremenoslovcev obeta dokaj suh in topel dan.

Po cerkvah bodo tudi danes potekala bogoslužja, po več slovenskih krajih pa je navada, da na ta dan v krogu družine ali širše skupnosti pripravijo tudi posebne igre s pirhi, kot sta sekanje in trkanje pirhov. Ponekod pirhe tudi skrivajo in iščejo. Papež Frančišek bo opoldne na Trgu svetega Petra v Vatikanu molil z verniki in s tem zaključil letošnje praznovanje velike noči.