Veliko pustno rajanje v ALEJI v znamenju priljubljenih ČUKOV in pestrega dogajanja

Oglasno sporočilo

Lansko živahno pustno rajanje s ČUKI Foto: Janez Štrukelj

Rajanje se nadaljuje v soboto, 10. februarja, v znamenju umetniških poslikav obrazov, ki bodo potekale dopoldne od 11. ure in popoldne od 17.30 dalje. Dopoldanski program bo dopolnil klovn Jurij, ki bo s cirkuškimi čudeži poskrbel za nasmeh na obrazu najmlajših, nato se bo pustna zabava v celoti razživela ob 17. uri s predstavo Slon Vipko s čarobno tipko. Maškare se bodo lahko v popoldanskem času posladkale tudi z brezplačnimi krofi.

Na pustni torek, 13. februarja, ob 17. uri se pridružite pustovanju na koncertu priljubljenih Čukov in brezplačnih krofih za vse maškare.

Najbolj živahen pust s ČUKI, kurenti, poslikavo obrazov in brezplačnimi krofi v ALEJI

Na kulturni praznik v četrtek, 8. februarja, vabljeni na ALEJO SKY, kjer boste lahko uživali v pestri ponudbi številnih restavracij, otroci ob igri v edinstveni igralnici Planet Lollipop ali drsali na največjem drsališču nad mestom.



Več informacij o pustnih dogodkih si lahko ogledate tudi na spletni strani aleja.si/novice-in-dogodki/.

Nakupovalno destinacijo ALEJA upravlja podjetje SES – Spar European Shopping Centers. ALEJA je na 32 tisoč kvadratnih metrih najemnih površin, v njej je 80 trgovin in lokalov. Najsodobnejše nakupovalno središče navdušuje s svojimi številnimi arhitekturnimi posebnostmi, ALEJO SKY z bogato kulinarično ponudbo ter ozelenjeno aktivno streho z večnamenskim športnim igriščem. Zagotovljenih je 200 parkirnih mest za kolesa, 13 polnilnic za električna vozila, »car sharing«, postaja za izposojo koles BicikeLJ, avtobusno postajališče in kolesarski poligon. Evropsko združenje nakupovalnih središč (ECSP) je maja letos ALEJI podelilo nagrado za dizajn in razvoj za izjemne projekte v trgovski panogi. V kategoriji novogradnje nakupovalnih središč s površino od 15 tisoč do 45 tisoč kvadratnih metrov je premagala različne finaliste iz Evrope. Najsodobnejša ljubljanska nakupovalna destinacija je zablestela s svojo večnamensko trajnostno naravnanostjo ter žirijo prepričala z inovativno uporabo strehe za šport, prosti čas in rekreacijo. Več informacij na www.aleja.si.

SES – Spar European Shopping Centers razvija, gradi in upravlja nakupovalna središča v šestih državah, v Avstriji, Sloveniji, Italiji, na Madžarskem, Hrvaškem ter Češkem. Podjetje s sedežem v Salzburgu trenutno upravlja 31 nakupovalnih lokacij v Srednji, Južni in Vzhodni Evropi z najemno površino (GLA) več kot 850 tisoč kvadratnih metrov. SES je vodilni na trgu v segmentu velikih nakupovalnih središč v Avstriji in Sloveniji. Z več kot sto milijoni obiskovalcev na leto so trgovski partnerji v nakupovalnih središčih SES v letu 2022 ustvarili prodajo v višini 3,13 milijarde evrov. SES ponuja svoje znanje tudi na področjih razvoja projektov, vodenja gradnje, oddaje trgovinskih prostorov, upravljanja centrov in objektov kot tudi storitve za zunanje lastnike nakupovalnih središč. Nakupovalna središča SES so prejela že več domačih in mednarodnih nagrad za arhitekturo in oblikovanje, trajnost, prometno načrtovanje in inovativno trženje. Nakupovalno središče ALEJA Ljubljana je prejelo svetovno priznano nagrado ECSP Design and Development Award v kategoriji novogradnje nakupovalnih središč s površino od 15 do 45 tisoč kvadratnih metrov. SES je del skupine SPAR Österreich.

Naročnik oglasnega sporočila je ALEJA.