Večji zaseg droge v Ljubljani #foto

Policisti Policijske postaje Ljubljana Center so hišno preiskavo za Bežigradom opravili na podlagi zbiranja obvestil in pridobljene odredbe.

Pri 34-letnem osumljencu so našli in mu zasegli okoli deset kilogramov prepovedane droge konoplje – rastline, okoli sto gramov kokaina, okoli 300 gramov heroina, več kot 450 tablet steroidov in nekaj tisoč evrov gotovine, poleg pa še pripomočke za preprodajo drog.

Foto: PU Ljubljana Foto: PU Ljubljana

Ker so obstajali utemeljeni razlogi za sum storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, so osumljenemu odvzeli prostost.