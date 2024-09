Več sobivanja, manj trkov, več varnosti

Kako sobivati v skupnem javnem prostoru? To vprašanje so si pod okriljem 23. Evropskega tedna mobilnosti, eni najbolj odmevnih evropskih kampanj za spodbujanje prehoda v bolj trajnostne oblike mobilnosti, zastavili tudi v Zavarovalnici Triglav. Na Križišču mikromobilnosti v Preski pri Medvodah, ki ga bodo v soboto postavili tudi v Celju, so vzpostavili mestno središče v malem in skupaj z udeleženci iskali rešitve za varnejšo urbano mobilnost. Na Osvežitvenih vožnjah v Kopru so skupaj z velikani vožnje obnavljali vozniške veščine, v Mariboru s tamkajšnjo mestno občino odprli novo postajališče sistema za izposojo koles MBajk, v Kranju pa s simulatorjem e-skiroja ozaveščali osnovnošolce ter dijake o pomembnosti preudarne vožnje z mikromobilnimi prevoznimi sredstvi.

V največji slovenski zavarovalnici varnejšo mobilnost razumejo in živijo kot tek na dolge proge. Voznike vseh oblik mobilnosti namreč podpirajo skozi celoten življenjski cikel. Ker je z vidika trajnostnih prehodov in kakovostne rabe prostora predvsem v urbanih okoljih v zadnjem obdobju pomemben premik naredila elektrifikacija mikromobilnosti, ki je močno povečala tudi nekatera tveganja v prometu, v Zavarovalnici Triglav o tem aktivno ozaveščajo. V ta namen so pred letom in pol postavili prvo Križišče mikromobilnosti. V prostoru, v katerem so vzpostavili mestno središče v malem, raziskujejo sobivanje različnih oblik mobilnosti. To jim pomaga razumeti, zakaj in kako prihaja do okoliščin, ki lahko privedejo do trkov in prometnih nesreč.

Različni strahovi, skupen imenovalec

Raziskava, ki jo je med uporabniki e-skirojev in e-koles naredila Zavarovalnica Triglav, kaže, da se med vožnjo z e-skirojem le dobra polovica počuti varne, tretjina lastnikov e-skiroja pa je že doživela nezgodo. Le vsak četrti uporabnik pri vožnji z e-skirojem vedno uporablja čelado, čeprav je skoraj dve tretjini takih, ki menijo, da bi čelada morala biti obvezna vedno in za vse.

"V raziskavi, ki smo jo izvedli med več kot 800 e-kolesarji in e-skiroisti, vidimo, da imajo mladi drugačne strahove kot starejši. Če večino, kar 85 odstotkov mlajših kolesarjev, skrbi, da jim bo na cesto skočil otrok, torej da bi poškodovali koga drugega, starejše e-kolesarje skrbi, da sami ne bodo kos izzivom, ki jih prinaša promet. A izkušnja starejših voznikov nam kaže, da ko govorimo o ranljivih udeležencih, nabora ne smemo skrčiti na pešce, kolesarje, e-skiroiste in motoriste. Nove talne oznake, sobivanje različnih hitrosti na istih površinah in s tem povečana dinamika v stisko postavljajo tudi starejše voznike. Strah je torej na obeh straneh. In pri tem se ne bojimo le zase, ampak tudi za druge," je povedala Ana Cergolj Kebler, vodja varne mobilnosti v Zavarovalnici Triglav.

Po znanje in izkušnje na simulator e-skiroja

Pomemben del Križišča mikromobilnosti kot tudi drugih preventivnih aktivnosti na področju mobilnosti je simulator e-skiroja. Prvi simulator e-skiroja v tem delu Evrope, ki beleži, analizira in anonimizira vedenje voznikov na podlagi demografskih podatkov, omogoča vpogled v tipična vedenja, kritične točke in navade uporabnikov mikromobilnosti.

"Vemo, da 70 odstotkov vseh e-skiroistov, ki so se na njem preizkusili, ni pravilno zaviralo. Torej, tudi če nevarnost opazimo in se nanjo odzovemo, je lahko usoden prešibek odziv. Pri tem pa gre mladim najboljše, ker na simulatorju pričakujejo nevarnost in so nanjo torej pripravljeni, se odzivajo najhitreje in najučinkoviteje. Pogosteje, kot se na istem prostoru srečamo, bolje nam gre, manj je trkov, bolj učinkovito se začnemo sporazumevati. Zgodi se torej – sobivanje," poudari vodja varne mobilnosti v Triglavu.

Simulator je hkrati tudi izjemno koristno orodje za (stare) starše. Priložnost imajo, da e-skiro preizkusijo skupaj z otroki in spoznajo, v kaj se otrok podaja. Tako lažje presodijo, ali je na to že pripravljen. En simulator je na voljo v raziskovalnem centru Triglav Lab v Ljubljani, kjer ga lahko preizkusijo vsi, drugi pa je ves čas na poti. Z njim v največji slovenski zavarovalnici skupaj z Zavodom Vozim obiskujejo slovenske šole in je praktično orodje, ko se z mladimi pogovarjajo o mikromobilnosti.

Osvežitvene vožnje za starejše voznike

V Zavarovalnici Triglav posebno pozornost namenjajo tudi starejšim udeležencem v prometu. V sodelovanju z AMZS že četrto leto zapored organizirajo Osvežitvene vožnje za starejše voznike po vsej Sloveniji, ki se jih je doslej udeležilo že več kot 1.400 voznikov, starejših od 60 let. Gre za voznike, ki jih odlikujejo leta izkušenj na cesti, številni prevoženi kilometri, strpnost in modrost. Zaradi vseh teh odlik so starejši vozniki za Triglav pravi velikani vožnje.

Osvežitvena vožnja je brezplačna ura mestne vožnje z enim od izkušenih učiteljev vožnje iz AMZS, ki jo starejši opravijo s svojim avtomobilom. Ob tem imajo vozniki tudi priložnost, da spoznajo vse koristne zmogljivosti svojega avtomobila, kot so na primer varnostno-asistenčni sistemi, ki jih lahko potem začnejo aktivno uporabljati.

Ker spoštujejo dolgoletne izkušnje in podpirajo velikane vožnje, bodo v največji slovenski zavarovalnici po postanku v Kopru in uspešno opravljenih vožnjah v Ljubljani in Celju do sredine novembra skupaj z inštruktorji AMZS prepotovali Slovenijo in vozniško znanje osveževali še v Murski Soboti, Trbovljah in Kranju.

