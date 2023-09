Več pozivov k nujni spremembi medijske zakonodaje

Pristojni odbor DZ se je seznanil s poročilom Evropske komisije o stanju pravne države pri nas na področju medijev, novinarstva in demokracije. Ob tem je več gostov pozvalo k sprejemu novega zakona o medijih. V razpravi so se dotaknili tudi t. i. SLAPP tožb. Predstavniki bivšega vodstva RTVS pa so ocenili, da RTVS po spremembi zakona ni na boljšem.

Državni sekretar na ministrstvu za kulturo Marko Rusjan je na seji odbora DZ za kulturo omenil, da je splošna ocena medijskega pluralizma in svobode medijev za leto 2023 v primerjavi s stanjem iz časa prejšnje vlade pozitivna, a da ostajajo nekateri izzivi nerešeni. Med njimi je omenil medijsko zakonodajo in napovedal, da bodo konkretne rešitve glede novega zakona o medijih v javni razpravi do konca leta. Izpostavil je, da je bil z uveljavitvijo novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) izveden proces depolitizacije. Glede financiranja STA pa je pojasnil, da bo v kratkem v javni razpravi predlog spremembe zakona, ki bo bolj jasno definiral način financiranja oziroma razmejitev javne službe in tržne dejavnosti STA.

Nedelo inšpektorata in drugih institucij

Kot je dejala Barbara Rajgl iz Pravne mreže za varstvo demokracije, bi si želeli čimprejšnjih sprememb medijske zakonodaje, saj naj bi bili dnevno izpostavljeni nedelovanju inšpektorata in drugih pravnih sredstev. Poudarila je, da je medijem treba zagotavljati svobodo izražanja, ob tem pa opozorila, da mediji s svojim delovanjem tudi pogosto kršijo pravice drugih. Največji problem so po njenem mnenju lokalni, korporativni in strankarski mediji. Zakonodaja pa bi morala po njenih navedbah prav tako urediti področje sovražnega govora.

Na nujnost prenove medijske zakonodaje sta opozorila tudi Marko Milosavljevič z ljubljanske fakultete za družbene vede in Sandra Bašić Hrvatin s primorske fakultete za humanistične vede. Po mnenju zadnje je slovenski medijski sistem skupek anomalij, prihodnost medijske politike pri nas pa domena znanstvene fantastike. Kritična je bila do ministrstva za kulturo, ki naj ne bi na tem področju storila nič.

Tudi Milosavljevič je bil kritičen, da ministrstvo v več kot letu dni še ni pripravilo niti osnutka novega zakona o medijih. Imamo neučinkovito ministrstvo, nedejaven inšpektorat za medije, pasivno agencijo za varstvo konkurence, ko gre za področje medijev, je navedel Milosavljevič. Prav tako ocenjuje, da v sedanji zakonodaji ni ustrezno rešeno vprašanje sovražnega govora, komentarjev, koncentracije lastništva in spletnega oglaševanja.

Novinar Primož Cirman s portala Necenzurirano je izpostavil predvsem številne t. i. SLAPP tožbe, s katerimi se soočajo na portalu. Po njegovih besedah gre pri strateških tožbah, ki predstavljajo eno največjih nevarnosti medijem v Sloveniji in Evropi, za izkazovanje moči finančno precej močnejših tožnikov, ki poskušajo s poplavo tožb utišati nek medij. Poudaril je, da se mora država lotiti pravnega vprašanja teh tožb, "ker je duh ušel iz steklenice". Po njegovih besedah bi lahko sodišča opolnomočili, da bi lahko te tožbe zavrnila, kadar bi jih prepoznala kot take in ocenila, da je ogrožen javni interes. Po besedah Petra Pavlina z ministrstva za pravosodje je sicer nevarno nekomu vzeti možnost, da toži, je pa ena od možnosti, da bi sodstvo ugotovilo obstoj vzorca in se odločilo za zavrženje tožb.

"Z novelo zakona o RTVS ni nič bolje"

Nekdanji generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough in nekdanji direktor Televizije Slovenija Uroš Urbanija sta opozorila na negativne posledice uveljavitve novele zakona o RTVS. Grah Whatmough je opozoril, da člani novega sveta enotno glasujejo za sklepe, ki so v nasprotju z zakonom, obenem pa ne sledijo nekaterim zakonsko določenim nalogam. Pri tem se na RTVS izvaja tudi pritisk na nekatere zaposlene, je navedel. Tudi Urbanija je izpostavil enoumje novega sveta in opozoril na po njegovem mnenju sporno razrešitev njega in Graha Whatmougha. Oba sta prepričana, da bosta na sodišču dokazala nezakonitosti.

Nekdanji predsednik programskega sveta RTVS Peter Gregorčič je med drugim opozoril, da obravnavano poročilo o stanju pravne države ne vključuje njegovih pojasnil in dokumentov, ki jih je posredoval v času priprave poročila.

Direktor STA Igor Kadunc je bil kritičen do za letos predvidena zneska za sofinanciranje STA. Predviden je v višini 2,3 milijona evrov, kar je le 15 odstotkov več kot leta 2015, je opozoril. Na vlado in DZ se zato obračajo s prošnjo, da za STA nameni več sredstev. Poudaril je, da so razviti mediji osnova za demokracijo, v luči varčevanja zaradi poplav pa je izpostavil, da ne morejo biti zahtevani linearni rezi, saj niso vse stvari v državi enako pomembne. Obenem se je zavzel tudi za spremembe zakona o STA, ki bodo sledile usmeritvam Evropske komisije, da je STA upravičena do javnih sredstev, ker zagotavlja storitve splošnega gospodarskega pomena.

V razpravo na odboru so se vključili le nekateri koalicijski poslanci. Tatjana Greif (Levica) se je strinjala, da je medijska krajina opustošena, kot najtrši oreh pa vidi sovražni govor v medijih. Po njenih besedah potrebujemo pravno ureditev, ki bi sovražni govor opredelila kot po uradni dolžnosti pregonljivo dejanje. Tudi Sara Žibrat (Svoboda) je poudarila, da je čas, da "se nehamo pogovarjati in pristopimo k prenovi medijske zakonodaje". Ob tem je izpostavila področje lastništva medijev, delo inšpektorata za medije in agencije za varstvo konkurence.