Več kot 2,6 milijona evrov državnega denarja za medije

Javni razpis je sestavljen iz dveh področij. Na področju sofinanciranja programskih vsebin tiskanih medijev, radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij (PODROČJE A) bo država sofinancirala 41 projektov od 110 prijavljenih v skupni višini 591.116,62 evra. Prijavitelji bodo prejeli 65 odstotkov zaprošenih sredstev.

Na področju sofinanciranja programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa (PODROČJE B) pa bo sofinancirala 28 projektov od 33 prijavljenih v skupni višini 2.060.529,92 evra. Prijavitelji bodo prejeli 100 odstotkov zaprošenih sredstev.

Denarna pomoč namenjena spodbujanju kakovostnih medijskih vsebin

Na ministrstvu menijo, da je strokovna komisija, ki so jo sestavljali Matej Makarovič, Borut Rončević, Tamara Besednjak Valič, Jonatan Vinkler in Suzana Žilič Fišer, svoje delo dobro opravila.

"Strokovna komisija je prepoznala medijske projekte z najboljšim potencialom in najprepričljivejšo predstavitvijo ter medijskemu razpisu povrnila izvirni namen nagrajevanja odličnosti. Projektni razpisi ne morejo biti socialni korektiv za zasebne medijske hiše, ampak morajo spodbujati tiste medijske projekte, ki sledijo namenu tovrstne državne pomoči, to je spodbujanju tistih medijskih vsebin, ki pripomorejo h kakovostnemu informiranju državljank in državljanov na vseh ravneh," so zapisali na ministrstvu za kulturo.

Seznam izbranih projektov, ki bodo prejeli denarna sredstva, si lahko ogledate spodaj.

Foto: Ministrstvo za kulturo

