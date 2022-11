Več kot 1000 m2 ledenih površin vabi na streho ALEJA SKY vse dni v tednu

Oglasno sporočilo

Veseli december je tu, zato je prav, da se veselite tudi vi. V ALEJI so poskrbeli, da bodo prazniki res pravljični, zato so predvideli raznoliko dogajanje, ki bo na vaš obraz privabilo nasmešek.

Drsanje je odlična ideja za preživljanje kakovostnega časa z družino in je tudi zelo primerno za rekreacijo na prostem. Foto: Robert Krumpak

"Vsi ljubitelji drsanja boste lahko v tem malem raju nad mestom drsali na pravljično okrašenem drsališču na ALEJI SKY in občudovali tudi razgled na okolico. ALEJA je edino nakupovalno središče z drsališčem na strehi, ki je veliko kar tisoč kvadratnih metrov, ima 140 metrov dolge ledene steze in bo obratovalo vse do konca tega leta," je med drugim dejal Toni Pugelj, direktor ALEJE.

Od danes je odprto vsak dan od ponedeljka do petka od 10. do 21. ure ter ob nedeljah in praznikih od 11. do 21. ure. V čarobnih hiškah ob drsališču se boste lahko okrepčali z vročim čajem in kuhanim vinom.

V tem času lahko obiskovalci pričakujejo tudi pester program na drsalkah. Za najmlajše se bo dogajalo ob sobotah od 17. ure, vsi preostali pa se boste lahko v disko ritmih z didžejem zazibali v poznejših večernih urah. Ob nedeljah bo drsališče postalo učilnica na prostem, saj se boste lahko s Pino Umek in prijatelji učili drsati. Drsanje je odlična ideja za preživljanje kakovostnega časa z družino in je tudi zelo primerno za rekreacijo na prostem. Tako vstopnica za drsanje kot tudi magični darilni bon Desetak sta lahko zelo primerna za darilo. Na blagajni drsališča so vam na voljo darilni boni za otroško, odraslo in družinsko vstopnico za drsanje, na info točki pa Desetaki.

V petek je ALEJA prižgala tudi praznične luči, s čimer so vstopili v prednovoletno dogajanje in kampanjo Lej, čudeži res obstajajo. Z aktivnostmi vas bodo popeljali v svet čarovnije in sanj, v katerem boste ponovno začeli verjeti v neverjetne stvari. Pričakujejo vas z očarljivo notranjo in zunanjo okrasitvijo z več kot 300 tisoč prazničnimi lučkami in božično-novoletnim sejmom.

ALEJA je edino nakupovalno središče z drsališčem na strehi, ki je veliko kar tisoč kvadratnih metrov, ima 140 metrov dolge ledene steze in bo obratovalo vse do konca tega leta. Foto: Robert Krumpak

Do konca leta se bodo zvrstili tudi številni zanimivi dogodki in aktivnosti, med katerimi bosta tudi obiska Miklavža in Božička. Prvi dobri mož vas bo obiskal v ponedeljek, 5. decembra, ob 17. uri. Z njim bodo prišli tudi parkeljni, ki bodo za obiskovalce pripravili prav posebno predstavo. Prav tako se boste lahko na lastne oči prepričali, ali Miklavž in njegovi spremljevalci znajo drsati, saj se bodo preizkusili tudi na drsalkah. Od srede, 7. decembra, bodo na osrednjem prostoru imeli tudi Božičkovo dnevno sobo, kjer se boste lahko fotografirali z Božičkom ali igrali interaktivne igrice ter predvsem uživali v neskončnem svetu legokock. Vedno razigrani in nasmejani Božiček vas bo v ALEJI obiskal, še preden se bo odpravil na pot okoli sveta. Pridite v ponedeljek, 19. decembra, ob 17. uri, fotografirajte se z njim v njegovi sobi in spoznajte njegova nagajiva škrata. Mogoče izpolni željo prav vam.

Nakupovalno središče ALEJA upravlja podjetje SES – Spar European Shopping Centers. ALEJA se razteza na 32 tisoč kvadratnih metrih najemnih površin, v njej je 80 trgovin in lokalov. Najsodobnejše nakupovalno središče navdušuje s svojimi številnimi arhitekturnimi posebnostmi, ALEJO SKY z bogato kulinarično ponudbo in ozelenjeno aktivno streho z večnamenskim športnim igriščem. Zagotovljenih je 200 parkirnih mest za kolesa, 13 polnilnic za električna vozila, kar je največji prostor v Sloveniji za polnjenje električnih vozil naenkrat, "car sharing", postaja za izposojo koles BicikeLJ, avtobusno postajališče in kolesarski poligon. Lani je nakupovalno središče ALEJA, ki se je odprlo maja 2020, prejelo prestižno svetovno nagrado Global RLI Award v kategoriji Mednarodna nakupovalna središča – novogradnje. Več informacij na www.aleja.si.

SES – Spar European Shopping Centers je razvijalec, graditelj in upravljavec nakupovalnih središč v šestih državah. Podjetje trenutno upravlja 30 nakupovalnih središč v osrednji, južni in vzhodni Evropi ter nakupovalno ulico na Dunaju. V letu 2020 so bila nakupovalna središča v vseh državah vseskozi odprta, vendar pa je morala zaradi zaprtja države večina trgovin ostati zaprta več tednov oz. mesecev. Hitri komunikacijski in tudi tehnično inovativni ukrepi SES v času pandemije covid-19 so kljub temu omogočili varno nakupovanje in dobro obiskanost. V letu 2020 so najemniki v nakupovalnih središčih SES ustvarili 2,45 milijarde evrov bruto prodaje. Podjetje SES je v Avstriji in Sloveniji vodilno na trgu v poslovnem segmentu velikih nakupovalnih središč. SES je del skupine SPAR Austria.

