"Več ko bo kolesarskih poti, bolj se jih bodo držali" #video

Ne le, da lahko gorske kolesarje in vse, ki se vozijo v naravnem okolju, formalno preganja policija, na poti lahko, kot v primeru pred nekaj meseci , naletijo na med drevesi napeljano nevarno bodečo žico. Nujno bi bilo urediti in zavarovati bistveno več poti, kot jih je na voljo danes, saj je gorsko kolesarstvo v Sloveniji zelo priljubljen šport, menijo tisti, ki spremljajo razvoj. Na Mariborskem Pohorju te priložnosti nikakor nočejo izpustiti iz rok, a se spoprijemajo tudi s težavami.

"Namen naše akcije je bil ohranjati naravo, preganjati tiste kršitelje, ki posegajo vanjo," je pojasnil Miran Šadl, tiskovni predstavnik Policijske uprave Maribor.

Eden izmed mariborskih gorskih kolesarjev Matej Kavtičnik pravi, da težava na Pohorju ni policija, temveč zakon, ki ni predvideval razvoja te nove pomembne panoge turizma.

"Časi so se spremenili in iz klasične ponudbe pohodništva, za katero sami vidimo, da ni dovolj, moramo iti v smer kolesarskega turizma," meni Kavtičnik.

Ker želijo več, se zapeljejo z urejenih prog

Kolesarji si želijo več, zato ob urejenih progah na Pohorju iščejo tudi druge poti in se vozijo tam, kjer zakon to prepoveduje.

"Rešitev je samo v zgraditvi infrastrukture. Več kolesarskih poti bomo imeli, več možnosti bodo imeli kolesarji in se bodo zagotovo držali prog," meni Iztok Kvas iz Bike parka Pohorje.

Na Zavodu za turizem Maribor – Pohorje so prepričani, da je poleg ureditve infrastrukture treba prilagoditi tudi zakone, ki so velikokrat kontradiktorni, kot pravijo. Težave so, ker na tem področju ni regulacije, meni Karmen Razlag iz zavoda. Po njenem mnenju je treba zadeve urediti tako z lastniki kot zakonsko.

Letos 20 odstotkov več kolesarjev kot lani

Kolesarska sezona se je letos na Mariborskem Pohorju začela že 8. marca in po besedah Kvasa v Bike parku Pohorje imajo letos 20 odstotkov več kolesarjev kot lani. Kvas je prepričan, da je gorskokolesarski turizem ena večjih priložnosti za Maribor oziroma za celotno Pohorje.

Da je to eden od športov, ki so v svetu v največjem porastu, se zavedajo tudi v Zavodu za turizem Maribor – Pohorje. "Opažamo, da vedno več gostov, turistov povprašuje po tem, Maribor s celotnim Pohorjem pa ima absolutno izjemen potencial za gorsko kolesarstvo," pravi Razlagova.

Na Pohorju so sicer trenutno na voljo trije kolesarski parki - v Mariboru, na Rogli in Kopah, ki imajo znotraj svojega območja poti urejene in urejeno tudi infrastrukturo.