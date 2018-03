Veber bi bil mandatar

"Predsednik vlade je danes vrnil mandat, in ker ima v Sloveniji oblast ljudstvo, kot izvoljeni predstavnik ljudstva izjavljam, da sprejemam to ponudbo. Obljubljam, da bom opravljal to vlogo bistveno bolje kot on," je po tem, ko se je DZ seznanil z odstopom Mira Cerarja s položaja predsednika vlade, povedal Veber. Poslance je "z nekoliko težkim srcem, a mirno vestjo" obvestil o svojem odhodu.

Pahor se bo dobil z vodji poslanskih skupin

Ravno danes popoldne in v sredo bo imel sicer predsednik republike Borut Pahor na posvetu vodje poslanskih skupin, s katerimi bo spregovoril o morebitnem predlogu za novega mandatarja in datumu volitev.

Veber je pojasnil, da na pogovore ni bil vabljen. Kot je dodal, ni nobene potrebe, da bi Slovenija ostala v položaju, kakršen je nastal v tem trenutku. "Bistveno bolje bi bilo izpeljati ta mandat do konca, ker se je tako ali tako bližal rok rednih volitev," je povedal.

Borut Pahor se bo dobil z vodji poslanskih skupin. Foto: STA

Veber bo šel na volitve z novo stranko

Na parlamentarne volitve se bo Veber podal s stranko Sloga, ki bo ustanovljena 7. aprila. Kot je poudaril, želijo prevzeti vodenje države na način, da bo ljudstvo vedelo, da ima oblast in da brez soglasja ljudstva ni mogoče razprodajati ali uničevati skupne lastnine.

Z dodatnimi vprašanji smo se obrnili na Vebra, ki pa se na naš klic ni odzval.

Cerar odstopil, ker je videl protirazvojno ravnanje in predvolilne apetite politike

Predsednik republike bo, ne glede na napovedi, da ne bo predlagal mandatarja, moral vprašati vodje poslanskih skupin, ali imajo kandidata za novega mandatarja.



Če novega kandidata za mandatarja ni, to formalno ugotovi državni zbor, nato pa začne teči nov 14-dnevni rok, v katerem bi lahko mandatarja predlagala poslanska skupina ali najmanj deset poslancev. Če še ta ni uspešen, sledi še tretji, 48-urni rok, v katerem lahko poslanci mandatarja izvolijo z večino prisotnih poslancev.



Če bi Veber zbral podpise in bil izvoljen, bi na redne parlamentarne volitve odšli predvidoma 10. ali 17. junija, v nasprotnem primeru pa bodo predčasne volitve najprej 20. maja.