Neparlamentarne stranke pozivajo Pahorja: Prekličite nedeljske volitve

Predsednik stranke Sloga Janko Veber in predsedniki še petih neparlamentarnih strank so na predsednika republike Boruta Pahorja naslovili poziv za preklic odloka o razpisu predčasnih volitev. Po mnenju predlagateljev bi bile volitve, razpisane za 3. junij, neustavne, češ da ne omogočajo poštenih, svobodnih in enakopravnih volitev za vse udeležence.

Predlagatelji, ki so pobudo za razveljavitev volitev že podali tudi na ustavno sodišče, med drugim opozarjajo, da 43. člen zakona o volitvah v državni zbor privilegira parlamentarne stranke. Te lahko na volitvah nastopijo s podpisi treh poslancev, medtem ko morajo neparlamentarne stranke in njihovi kandidati zbrati bistveno več podpisov volivcev.

Prav tako pobudnike moti 12. člen zakona o Radioteleviziji Slovenija, ki po njihovem mnenju onemogoča enakopraven nastop kandidatom in kandidatkam parlamentarnih in neparlamentarnih strank. Omenjena zakona sta v nasprotju z ustavo, splošno deklaracijo o človekovih pravicah in konvencijo o varstvu človekovih pravic, so prepričani predlagatelji.