So e-volitve v Sloveniji res še daleč od obzorja? #video

Volilna udeležba v Sloveniji je od prvih parlamentarnih volitev leta 1992 do zadnjih državnozborskih volitev leta 2014 upadla za 33,9 odstotka. Zadnji podatki kažejo, da na volitvah ne glasuje najmanj 60 odstotkov mladih, starih od 18 do 24 let. Kot ena od rešitev za aktivacijo mladih volivcev se pogosto omenjajo tudi e-volitve.

Z idejo e-volitev so se pred junijskimi parlamentarnimi volitvami ukvarjali v zagonskem podjetju Principle, v katerem so zasnovali eksperimentalno digitalno platformo, prek katere lahko volivci oddajo svoj glas, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV.

Po besedah direktorja Francija Zidarja v podjetju razvijajo platformo, ki omogoča iskanje konsenza v vseh oblikah. "Volitve so odličen primer, platformo pa smo zasnovali na tehnologijah verižnih blokov. Tehnologija je zelo varna in decentralizirana," je pojasnil Zidar.

Platforma bo poskusno delovala od 28. maja do 1. junija

Po njegovih besedah bo platforma poskusno delovala od 28. maja do 1. junija. Tisti uporabniki, ki bi jo želeli preizkusiti, za to potrebujejo slovensko telefonsko številko in veljaven elektronski naslov.

"Uporabniki najprej obiščejo spletno stran volitve.principle.network, kjer vnesejo elektronski naslov. Uporabnika nato vodimo do spletne strani, kjer ponudimo vnos slovenske telefonske številke. Uporabnik prejme SMS-potrdilo, s tem pa pridobi potrditev za glasovanje. Na koncu mora izbrati samo še stranko, ki ji želi nameniti svoj glas," pojasnjuje Zidar.

Pomisleki o varnosti so po njegovih besedah odveč: "Poznamo certifikate. Veliko transakcij, ki jih opravljamo na svetu, je zaščitenih s certifikati. To ni nobena novost."

E-volitve na svetu mogoče zgolj v Estoniji



Edina država na svetu, kjer volivci lahko oddajo glas prek spleta, je Estonija. E-volitve v baltski državi uporabljajo od lokalnih volitev leta 2005. Ko se je Estonija v devetdesetih letih osamosvojila, se je namreč samozavestno odločila, da bo njena prihodnost elektronska. Volilna udeležba se ni drastično zvišala, imeli so tudi nekaj težav z okuženimi računalniki.

Vučko: Pri e-volitvah je temeljno vprašanje varnosti

Kot poudarja Zidar, so se za izdelavo omenjene platforme odločili, ker so hoteli pokazati, da so sposobni izdelati produkt, ki omogoča decentralizirano glasovanje, hkrati pa državi pokazati, da takšno stvar lahko v prihodnosti tudi uvede.

Direktor Državne volilne komisije Dušan Vučko je do e-volitev trenutno še zadržan. "Pri e-volitvah je temeljno vprašanje varnosti. Počakal bi, da e-volitve najprej uvedejo drugod po Evropi, v državah, ki imajo daljšo demokratično tradicijo, potem pa bi skočil v bazen na prvi vlak Evrope," je poudaril Vučko.

Na vprašanje, kako bi e-volitve na primer sprejeli starejši, Zidar odgovarja, da gre za vprašanje zaupanja. "Različne generacije so do različnih medijev in načinov komunikacije vzpostavile različna pričakovanja o zasebnosti in poglede, kaj s temi mediji počnemo. Za mlajše generacije e-volitve ne bi prinesle velike spremembe, za starejše pa bi bilo to malo drugače," je še dodal Zidar.