Pahor: Nimam pooblastil za preklic volitev

"Glede vaše pobude za preklic odloka o razpisu predčasnih volitev vas seznanjam, da mi pravni red kot predsedniku republike ne nalaga niti ne omogoča ugotavljanja kršitev volilne zakonodaje ali človekovih pravic, za kar se sicer zavzemate," je zapisal predsednik republike Borut Pahor. Ob tem je spomnil, da o tem odločajo druge pristojne institucije.

Pahor se ne želi vmešavati v volilno kampanjo

Predsednik stranke Sloga Janko Veber je med drugim prosil Pahorja, da bi se pred volitvami osebno srečala. Pahor je njegovo prošnjo zavrnil z utemeljitvijo, da je že ob podpisu odloka in razglasitvi predčasnih parlamentarnih volitev javno poudaril, da se bo vzdržal vseh izjav ali ravnanj, ki bi bile lahko razumljene kot politično pristranske ali kot vmešavanje v volilno kampanjo.

Glede na to, da Veber kandidira na volitvah, bi bilo tako srečanje po njegovih besedah lahko razumljeno prav kot vmešavanje v kampanjo.

Veber in predsedniki neparlamentarnih strank Združena Levica, Novi socialdemokrati, Naprej Slovenija, Stranka enakopravnih dežel in Stranka glas ljudstva so v začetku tedna na predsednika republike naslovili poziv za preklic odloka o razpisu predčasnih volitev.

Predlagatelji so pobudo za razveljavitev volitev podali tudi na ustavno sodišče

Po oceni predlagateljev bi bile volitve, razpisane za 3. junij, neustavne, saj da ne omogočajo poštenih, svobodnih in enakopravnih volitev za vse udeležence. Predlagatelji, ki so pobudo za razveljavitev volitev že podali tudi na ustavno sodišče, med drugim opozarjajo, da 43. člen zakona o volitvah v državni zbor privilegira parlamentarne stranke.

Te lahko na volitvah nastopijo s podpisi treh poslancev, medtem ko morajo neparlamentarne stranke in njihovi kandidati zbrati bistveno večje število podpisov volivcev.

Šesterica predlagateljev je danes nenapovedano potrkala na vrata predsedniške palače, ker so želeli Pahorju predstaviti kršitve volilne zakonodaje in človekovih pravic. Kot so pojasnili v Pahorjevem uradu, z njihovim prihodom niso bili seznanjeni, zato se predlagatelji s Pahorjem niso srečali.