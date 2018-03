DZ se bo seznanil s Cerarjevim odstopom

Državni zbor se bo seznanil z odstopom predsednika vlade Mira Cerarja, s čimer mu bo funkcija, skupaj s celotno vlado, tudi uradno prenehala. Za popoldne in sredo je predsednik republike Borut Pahor na posvet povabil vodje poslanskih skupin, s katerimi bo spregovoril o morebitnem predlogu za novega mandatarja in datumu volitev.

Cerar je zatrdil, da bo do izvolitve nove vlade skrbel, da bo njegova vlada opravljala tekoče in nujne zadeve. Foto: STA

Cerar bo svoj odstop, o katerem je javnost obvestil pretekli teden, pred poslanci tudi ustno pojasnil. Z odstopom predsednika vlade se državni zbor zgolj seznani, o njem pa ne glasuje. S tem bo Cerarju in posledično njegovi vladi predčasno prenehal mandat in bosta opravljala le še tekoče posle.

Ko bo premierju in vladi prenehala funkcija, bo predsednik republike Borut Pahor na posvet sprejel vodje poslanskih skupin. Z njimi želi spregovoriti o morebitni nameri, da predlagajo novega mandatarja, česar Pahor sam ne bo storil, in o datumu volitev. Od teh pogovorov je odvisno, kdaj bodo prihodnje parlamentarne volitve in ali bodo te predčasne ali redne.

Bo po odstopu Cerarja padel rekord?

Pahor predvideva predčasne volitve

Tako predsednik republike kot poslanci imajo sicer možnost predlagati kandidata za novega mandatarja. Če mandatar ni izvoljen ali kandidata ne bo, pa predsednik republike razpusti parlament in razpiše predčasne volitve. Pahor sicer ocenjuje, da bodo razpisane predčasne volitve, in sicer predvidoma v drugi polovici maja, medtem ko je za najverjetnejši datum rednih volitev do zdaj veljal 10. junij.

Razveljavitev referenduma je bila kaplja čez rob

Cerar je v sporočilu javnosti o odstopu v sredo pozno zvečer zatrdil, da bo do izvolitve nove vlade skrbel, da bo njegova vlada opravljala tekoče in nujne zadeve ter da bo Slovenija mirna in stabilna, njen razvoj pa se bo nadaljeval. Med razlogi za odstop je navedel, da je bila kaplja čez rob odločitev vrhovnega sodišča, da razveljavi referendum, na katerem so volivci potrdili zakon o drugem tiru, ki je bil eden ključnih projektov njegove vlade.