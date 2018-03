Bo po odstopu Cerarja padel rekord?

Kako dolgo bomo brez vlade

Po odstopu Mira Cerarja in mogočih datumih predčasnih volitev bo Slovenija brez vlade z vsemi pooblastili vsaj sto dni. Najdlje smo na zaprisego nove vlade čakali po odstopu Alenke Bratušek, in sicer 133 dni.

Po odstopih premierjev je bila Slovenija do zdaj brez predsednika vlade največ 133 dni. Foto: STA

Miro Cerar je pretekli teden postal tretji premier, ki je odstopil s funkcije predsednika vlade. Pred njim sta to storila tudi Alenka Bratušek in Janez Drnovšek.

Cerar se je za odstop odločil po odločitvi vrhovnega sodišča o referendumu o drugem tiru. Po mandatih Janeza Janše, Boruta Pahorja in Bratuškove je to že četrti zaporedni premier, ki svojega mandata ne bo izpeljal do konca.

Nove volitve (predvidoma) v maju

Uradno bo Cerar o svojem odstopu državni zbor obvestil jutri, nato pa bo vlada opravljala le tekoče posle. To pomeni, le takšne posle, ki so potrebni za normalno delovanje države.

Aktualna vlada bo do razpustitve poskrbela za zakonodajo, povezano z implementacijo arbitraže in Novo ljubljansko banko, je dejala vodja poslancev SMC Simona Kustec Lipicer.

Predsednik države Borut Pahor je datum predčasnih volitev napovedal v drugi polovici maja. Prvi mogoči datum je 20. maj, po tem pa sledi še okoli enomesečno pogajanje za sestavo koalicije.

To pomeni, da bo Slovenija brez vlade verjetno več kot sto dni.

Miro Cerar je bil predsednik vlade 1279 dni. Foto: STA

Po Bratuškovi 133 dni brez premierja

Dozdajšnje rekordno obdobje po odstopih premierjev je znašalo 133 dni, ko je po porazu na kongresu stranke Pozitivne Slovenije proti Zoranu Jankoviču odstopila predhodnica Cerarja Bratuškova.

Prvi premier, ki je odstopil, je bil konec leta 2002 sicer Drnovšek, ta pa stolčka ni zapustil zaradi težav v koaliciji, ampak zaradi zmage na predsedniških volitvah. Po njegovem odhodu je po 17 dneh vlado prevzel Anton Rop.

Cerarju je mandat skoraj uspelo izpeljati do konca

Zadnji mandati slovenskih vlad so se sklenili predčasno. Zadnje redne parlamentarne volitve so bile pred desetimi leti, leta 2008. Letošnje so bile načrtovane v začetku junija, po slovesu Cerarja pa bodo predvidoma dva tedna prej.

Borut Pahor bo predvidoma v drugi polovici maja razpisal predčasne parlamentarne volitve. Foto: Ana Kovač

Ob koncu poslanci ne bi smeli hiteti s sprejemanjem zakonov Pravnik Rajko Pirnat poudarja, da lahko državni zbor predloge zakonov, ki so že bili vloženi v parlamentarni postopek, formalno obravnava do razpusta: "Če predlagateljstvo zakona z določenim predpisom ni omejeno na vlado, lahko vsak poslanec oziroma poslanska skupina predlaga odločitev, državni zbor pa lahko o tem glasuje." Ob tem dodaja, da v obdobju od najmanj treh tednov do največ meseca in pol, kolikor bo še trajal mandat državnega zbora, poslanci ne bi smeli hiteti s sprejemanjem zakonov.

Belgija skoraj dve leti brez

Evropska in svetovna rekorderka v brezvladju je Belgija, ki je bila brez vlade skoraj dve leti, vseeno pa je država v tem obdobju sprejela dva proračuna.

Dolgo je bila brez vlade tudi najpomembnejša gospodarska partnerica Slovenije Nemčija. Volitve so imeli septembra lani, vlado pa so sestavili v začetku marca.