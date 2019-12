Vdovi Dava Karničarja ne pripada izjemna pokojnina #video

Tri mesece po tragični nesreči Dava Karničarja, prvega Zemljana, ki je presmučal Everest, njegova žena Petra, sama s štirimi najstniki, spoznava odnos države do njenih lastnih simbolov. Petri namreč ne pripada izjemna pokojnina, ki bi jo kot Bloudkov nagrajenec sicer dobival Karničar. Petra se s svojo plačo težko prebije čez mesec, prvi december po veliki izgubi je zato za družino še posebej težek. Birokrati pojasnjujejo, da izjemna pokojnina ni prenosljiva. In še dobro, da zna v tragediji skupaj stopiti Jezersko, ki jim pomaga z dobrodelnimi akcijami.

Jezersko je bilo ob današnjem obisku ekipe oddaje Planet 18 še vedno ovito v žalost. Pred tremi meseci so izgubili domačina, prijatelja, svetovno priznanega alpinista, junaka, ki je neprekinjeno smučal z vrha Everesta.

Drejc Karničar, brat Dava Krničarja, se ob misli na Dava danes najprej spomni na Anapurno leta 1995. Skupaj sta kot prva Slovenca dosegla vrh osemtisočaka, nato kot prva na svetu presmučala njeno severno steno po francoski smeri. "Stvari se še niso dobro usedle v nas. Mislim, da nisem niti še dojel, da ga res ni," je dejal Drejc.

Kot je pojasnil Alen Štojs Goljar, ki na Jezerskem z družino živi tretje leto, Karničarja nikoli ni videl kot človeka, ki je presmučal najvišjo goro sveta. "Videl sem ga kot katolika, očeta, moža, športnika. Bil je človek z integriteto," je dejal.

Za vse je ob izgubi zelo težko, najbolj pa za najbližje, a je družina močna in odločna, je dejal Karničarjev brat - prijatelji in znanci pa ji pomagajo, kakor lahko. "Imajo zelo pestro življenje. Veliko tečejo, veliko se angažirajo v zvezi s tekom na smučeh. Petra pa je to vzela za svoje in pelje otroke naprej, ker pravi, da bi bila to Davova največja želja. Ob tem ji stojimo ob strani - bolj s psihičnega vidika, kaj več pa je pravzaprav že težko," je še dejal Drejc.

Foto: Siol.net Od dneva, ko je družina ostala brez očeta, pomagajo številni ljudje. Tudi ob podpori Rdečega križa. "Do današnjega dne nam je uspelo zbrati več kot 29 tisoč evrov. Nekatera sredstva so bila črpana namensko, del sredstev se bo še počrpalo. Račun je še vedno odprt, tako da če kdo želi pomagati, še vedno lahko," je povedal Ivan Kavaš, predsednik Krajevne organizacije Rdečega križa Jezersko.

Morda bi bilo ob takšnih trenutkih dobro razmisliti, ali vdove velikih legend - Davo Karničar je nedvomno bil legenda - res niso upravičene do izjemne pokojnine. Te pravice zdaj niso prenosljive. Na vladi so zavrnili tudi predlog, da bi žena Petra pokojnino prejemala, ker je Davo kot prvi Zemljan smučal s strehe sveta in zato prejel srebrni častni znak svobode Republike Slovenije.

"Najbolj pozdravljam odziv sokrajanov. Zelo me tudi veseli, da so nekatere organizacije sprejele odločitev, da pomagajo še naprej. Odziv je bil res lep, za kar se zahvaljujem ljudem dobre volje," razlaga njegov brat.

Ideja o Gorniškem centru Dava Karničarja še živi. Zdaj sicer malo počiva, ker so spomini, kaj vse bi s pokojnim možem tam ustvarila, za Petro še precej boleči. Razmišlja tudi o sovlagatelju, čaka na dovoljenja. Upa, da bo tam, kjer se je zgodila nesreča, nekoč le stala koča z apartmaji.