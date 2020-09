V Sloveniji 41 novih okužb s koronavirusom

Od začetka epidemije do danes smo ob 158.871 testih skupaj potrdili 2.924 primerov okužbe. Hospitaliziranih je 25 bolnikov, dva med njimi sta na intenzivni negi. Iz bolnišnice so v domačo oskrbo odpustili enega bolnika.

Trenutno je aktivnih 454 primerov okužbe v Sloveniji, zaradi koronavirusne bolezni je do zdaj umrlo 133 ljudi.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 31. 8. 2020 (00:00-24:00):



- Št. testiranj: 1415

- Št. pozitivnih: 41

- Št. hospitaliziranih: 25

- Št. oseb na intenzivni negi: 2

- Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 3

- Število umrlih: 0@NIJZ_pr@MinZdravje pic.twitter.com/2MGYLrneKU — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) September 1, 2020

Okužbo na novi koronavirus so včeraj potrdili v 27 občinah. Največ, pet, so jih odkrili v Ljubljani, sled občina Rogaška Slatina s štirimi potrjenimi okužbami. Po tri primere so zabeležili v občinah Celje, Murska Sobota. Dve okužbi sta bili potrjeni v občinah Maribor, Sevnica, Krško.

Po eno okužbo so potrdili v občinah Novo Mesto, Šentjur, Tržič, Lendava, Črnomelj, Brežice, Domžale, Ilirska Bistrica, Slovenska Bistrica, Vrhnika, Ankaran, Prebold, Semič, Moravske Toplice, Nazarje, Ormož, Postojna, Rače - Fram, Tabor in Turnišče.

13 okužb med mlajšimi

Največ okužb je bilo potrjenih v starostnih skupinah od 35 do 44 let (10) in 45 do 54 let (9). Štiri okužbe so potrjene v starostni skupini od 55 do 64 let, dve v starostni skupini 65 do 74 let in tri v starostni skupini od 75- 84 let.

13 okužb je bilo potrjenih tudi med mlajšo populacijo in sicer pet v starostni skupini od 25 od 34 let in tri v starostni skupini od 15 - do 24 let. Štiri okužbe so bile še potrjene pri mladoletnih v starostni skupini od 5 -14 let, ter en primer pri otroku mlajšemu od štirih let.