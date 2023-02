Neznanca varnostnika podrla na tla, mu pobrala denar in pobegnila

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včeraj so v središču Ptuja poskušali oropati varnostnika, medtem ko je želel položiti denar v trezor, poroča mariborska policijska uprava. Neznanca sta ga podrla na tla, mu pobrala denar in pobegnila.

Nekaj minut pozneje so policisti PP Ptuj v bližini izsledili 26-letnega in 21-letnega osumljenca. Pri njunem prijetju se je eden od moških aktivno uprl policistu in ga udaril, zato je bila pri prijetju uporabljena fizična sila.

Policisti so pri storilcih našli odtujene predmete. Obema osumljencema so odredili pridržanje po 157. členu ZKP. Po vseh zbranih obvestilih zoper njiju sledi kazenska ovadba.