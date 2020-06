Vandali so spet polomili blejsko srce

Vandali so v noči na nedeljo spet popolnoma uničili priljubljeno blejsko srce, namenjeno fotografiranju sprehajalcev ob jezeru. To se ni zgodilo prvič in tudi tokrat z Bleda sporočajo, da ga bodo kmalu popravili.

Srce, ki ga je ekipa Hiše novih tehnologij postavila jeseni 2014, so vandali prvič razdejali že prvi teden po postavitvi in nato novo spet razbili na več kosov. Znova so se ga lotili tudi v noči na nedeljo.

"Nič skrbi, srce bo Infrastruktura Bled popravila in namestila nazaj, vandalom pa sporočamo: Pravo blejsko srce je nedotakljivo! Kakorkoli lomite in uničujete, duha kraja in njegove dediščine ne morete uničiti!" so zapisali na spletni strani MojaObcina.si.

Foto: A. T. K.

Srce obnavlja Hiša novih tehnologij. Foto: Uroš Ambrožič

Blejsko srce je atrakcija tudi med barvanjem, saj se tudi takrat želijo ob njem fotografirati številni mimoidoči. Foto: Grega Kokalj