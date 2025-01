Vandali s sovražnimi grafiti nad mariborsko sinagogo

Policija bo danes predstavila več podrobnosti po nedeljskem incidentu, ko so vandali s sovražnimi napisi poškodovali singagogo v Mariboru. V zvezi s tem na Policijski upravi Maribor zbirajo obvestila zaradi suma storitve dveh kaznivih dejanj, in sicer javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti ter poškodovanja ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena ali naravne vrednosti.

Policisti so po dogodku opravili ogled kraja in ugotovili, da je na stavbi za približno 1.500 evrov škode.

"Na Mestni občini Maribor najostreje obsojamo skrunitev mariborske sinagoge s sovražnimi grafiti. Takšna dejanja nimajo prostora v naši skupnosti in jih najostreje obsojamo. Zgodovina je učiteljica življenja in jo moramo spoštovati ter se iz nje nenehno učiti. V sodobni družbi, ki temelji na spoštovanju vseh, ne sme biti prostora za sovražne slogane in ideje preteklosti, ki v preteklosti niso prizanesli niti Mariboru in Mariborčanom," so ob tem med drugim zapisali na strani Mestne občine Maribor na Facebooku.

Sinagoga, ena najstarejših še ohranjenih v Evropi, od leta 2011 deluje kot samostojni javni zavod, leta 2015 pa so jo razglasili za Kulturni spomenik državnega pomena. Gre za ključni spomenik judovske kulturne dediščine v regiji, ki je bila prvič omenjena leta 1345, njena gradnja pa sega v zgodnje 14. stoletje, so poročali na portalu Maribor24.

Za kaznivo dejanje zaporne kazni

Na PU Maribor bodo okoli 13.15 predstavili več podrobnosti, so pa ob tem navedli, da:

- kdor protipravno poškoduje ali uniči stvar, ki je posebnega kulturnega pomena, naravno vrednoto ali drugo zavarovano naravno bogastvo ali stvar, ki je javna dobrina, se kaznuje z zaporom do petih let;

- kdor javno spodbuja ali razpihuje sovraštvo, nasilje ali nestrpnost, ki temelji na narodnostni, rasni, verski ali etnični pripadnosti, spolu, barvi kože, poreklu, premoženjskem stanju, izobrazbi, družbenem položaju, političnem ali drugem prepričanju, invalidnosti, spolni usmerjenosti ali katerikoli drugi osebni okoliščini, in je dejanje storjeno na način, ki lahko ogrozi ali moti javni red in mir, ali z uporabo grožnje, zmerjanja ali žalitev, se kaznuje z zaporom do dveh let, oboje pa opredeljuje Kazenski zakonik-1.