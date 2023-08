V zgornji Mežiški dolini presežene vrednosti svinca, cinka in kadmija

Po obsežnih poplavah je analiza 11 vzorcev naplavin, ki so jih med Dravogradom in Črno na Koroškem odvzeli 12. avgusta, pokazala, da so v tleh v zgornji Mežiški dolini presežne vrednosti svinca, cinka in kadmija, je dejala Janja Turšič z Agencije za okolje, poroča mmc rtvslo.

Občan Prevalj je na družbenem omrežju Facebook že pred tem objavil rezultate analize tal po odstranitvi mulja z območja na naslovu Ob Meži, ki jih je sam naročil pri podjetju Envit. Iz objavljenega dokumenta je razvidno, da so v vseh poslanih vzorcih močno presežene kritične vrednosti svinca in cinka, kot jih določa področna uredba, medtem ko vsebnosti kadmija presegajo t. i. opozorilno vrednost.

Uradni podatki potrdili analizo, ki jo je naročil občan

Objava je, sodeč po odzivih na družbenem omrežju, številne močno razburila. Župan Občine Prevalje Matic Tasič je glede dogajanja danes dejal, da čakajo še na uradne podatke in nadaljnja navodila stroke, kaj narediti z zemljino in na kakšen način. "To smo pričakovali, hočemo imeti še uradne podatke, na podlagi teh podatkov bomo reagirali," je dejal.

Odsek za znanosti o okolju na Inštitutu Jožef Stefan je v okviru ekološkega laboratorija civilne zaščite izvedel vzorčenje mulja in naplavin, ki jih je reka Meža pustila po Mežiški dolini, še poroča spletni portal mmc rtvslo.

"Vzorčenje je potekalo 12. avgusta. Kolegi so šli na teren skupaj z Arsom, ocenili so stanje in zbrali točke. Šlo je za naplavine in kupe že očiščenega oziroma umaknjenega mulja in naplavin. Vzorčili smo od Dravograda gorvodno vse do Črne na Koroškem. Vsega skupaj je bilo 11 vzorcev naplavin, v njih smo določili celotne koncentracije potencialno strupenih elementov," je na novinarski konferenci pojasnila Tea Zuliani z Inštituta Jožef Stefan.

Opozorila je na elemente, ki so pomembni za Mežiško dolino – cink, kadmij in svinec. "Vemo, da je Mežiška dolina zaradi rudarjenja in drugih dejavnosti obremenjena s temi elementi," je še povedala in opozorila, da so izmerjene vrednosti vseh elementov na vseh vzorčnih mestih presegle še vzdržno mejo. Dodala je, da so rezultati sicer pričakovani, "ker poznamo zgodovino Mežiške doline in kaj se vse v njej dogaja", še pišejo.

V Mežici razburjajo razkrita zakopana ohišja akumulatorjev

Medtem v Mežiški dolini dodatno razburjajo nekatera pretekla ekološko sporna ravnanja, ki jih je razkrila narasla voda. Časnik Večer danes poroča, da so poplave sredi Mežice razkrile gmote ohišij akumulatorjev, zakopanih tudi v brežino Meže. "Jasno je, da so povezani s proizvodnjo akumulatorjev. In tudi, da so tam že več desetletij," so med drugim zapisali pri Večeru.

STA v zvezi s tem na odgovore inšpektorata za okolje ter ministrstva za okolje, podnebje in energijo še čaka.