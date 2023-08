Ljudje v stiski se morajo zavedati, da smo tu za njih

Slovenska organizacija Karitas je že več kot tri desetletja predana humanitarnemu in socialnemu delu ter nudenju pomoči najranljivejšim, zlasti družinam. Njihova prizadevanja so zasnovana na celostni pomoči, ki sega dlje od materialnih potreb, kar se je ponovno pokazalo pri žrtvah letošnjih vremenskih ujm, vse od toče, neurij in nazadnje uničujočih poplav.

Zato se humanitarna nota organizacije Karitas izkaže predvsem v času naravnih nesreč. Po besedah generalnega tajnika Slovenske karitas Petra Tomažiča se letno odzovejo na več kot 50 posamičnih primerov, kjer vremenske oz. naravne ujme povzročajo škodo in ogrožajo prebivalce. Nič drugače ni bilo v primeru nedavnih poplav po praktično celi Sloveniji, na katere so se odzvali v velikem številu. Tudi zato je Karitas med večjimi prejemniki finančnih sredstev, ki jih prejema od Fundacije za financiranje invalidnih in humanitarnih organizacij v Sloveniji (Fiho). Ta je nemudoma nakazala finančno pomoč Slovenski karitas ob poplavah.

Ponovno sodelovanje v času krize

V začetku avgusta je več kot 2.800 prostovoljcev zavihalo rokave ter se neumorno bojevalo s posledicami naravne katastrofe, ki je prizadela Slovenijo. V tem obdobju so se še posebej izkazali člani Mlade Karitas, ki so se nemudoma odzvali in priskočili na pomoč v najbolj prizadetih območjih, kot so Savinjska, Koroška, pa tudi v Komendi, Mengšu in v okoliških krajih Ljubljane. Pomagali so pri odstranjevanju blata in ruševin ter pospravljanju poplavljenih objektov.

Poplave so za seboj pustile veliko opustošenje. Med prvimi pri odpravljanju posledic in pri nudenju pomoči prizadetih pa so bili tudi prostovoljci Slovenske karitas. Foto: Arhiv Karitas Visoko število predvsem mladih prostovoljcev ljudem vliva upanje v boljšo prihodnost, saj je očitno, da se mlajše generacije zavedajo pomena solidarnosti in medosebne pomoči, opiše Tomažič delo Karitasa v tem mesecu, ko se je Slovenija soočala s strahotno naravno katastrofo.

Pomoči ni zmanjkalo nikjer, niti med slovenskimi prostovoljci niti iz tujine. Slovenska karitas ima izredno razširjeno globalno mrežo, ki se izkaže v težkih časih. Na pomoč so ji priskočile Italija, Poljska, Nemška, Češka, države na Balkanu in mnogi drugi. Podporo so nudili v različnih oblikah, od materialne pomoči do skrbnih besed in dobrih misli, izpostavlja Tomažič.

"Ta dejanja izkazujejo izredno solidarnost in skrb, preko teh mrež se prenaša tudi znanje. Nemška karitas je na primer po lastnih doživetjih poplav v preteklosti Slovenijo opremila z nasveti in napotki, kako ukrepati v takih situacijah in na kaj se osredotočiti v prihodnosti. Ta dobrodelni odziv iz celega sveta lahko najbolje opišemo s starim znanim rekom dobrota ni sirota," je še dodal generalni tajnik Tomažič.

Izjemna solidarnost Slovencev

Slovenska karitas želi posameznikom, ki so v poplavah izgubili premoženje, povrniti občutek varnosti in stabilnosti. Želijo namreč, da se ljudje v stiski zavedajo, da je vez s karitasom varna in da se nanjo lahko vedno oprejo. To počnejo predvsem z zagotavljanjem osnovnih pogojev za življenje.

Slovenska karitas je po uničujočih poplavah, ki so Slovenijo prizadele v začetku meseca, prizadetim že razdelila osnovne potrebščine v vrednosti 300 tisoč evrov, začeli pa so tudi z deljenjem finančne pomoči iz prejetih donacij. Med najhuje prizadete so razdelili že 1,3 milijona evrov. Foto: Arhiv Karitas V materialnih sredstvih so po koncu poplav prizadetim razdelili osnovne potrebščine v vrednosti 300 tisoč evrov, začeli pa so tudi z deljenjem finančne pomoči iz prejetih donacij. Teh je bilo res veliko, kar kaže na solidarnost Slovencev v času nesreče. Med tiste, ki so jih poplave najhuje prizadele, so razdelili že 1,3 milijona evrov finančnih sredstev.

V sodelovanju z Gradbenim inštitutom ZRMK so oblikovali tudi napotke za izvajanje sanacij, saj se zavedajo pomembnosti njihovega pravilnega izvajanja, da bi se v prihodnosti izognili še večji škodi. V veliko pomoč organizaciji je tudi Fundacija Fiho, ki Slovensko karitas iz leta v leto zanesljivo financira in omogoča izvajanje humanitarnih programov.

Nikar ne podcenjujmo potrebe po psihološki pomoči

Slovenska karitas je v prvi vrsti tistim, ki so jih poplave hudo materialno in psihično prizadele, nudila tudi strokovno psihosocialno pomoč s strani več psihoterapevtov, psihiatrov in pa prostovoljcev z ustrezno pedagoško, psihološko in družboslovno izobrazbo. Zavedajo se, da bo tovrstna podpora še kako nujna v prihodnjih mesecih, ko se bodo posamezniki začeli resnično zavedati vseobsegajočih posledic poplav.

Med Slovenci je zavladala velika solidarnost in na tisoče jih je priskočilo na pomoč. Tudi s svojim optimizmom so prizadetim vlili veliko upanja. Foto: Arhiv Karitas

Slovenska Karitas ostaja zvesta svojemu poslanstvu in je opora v času stiske. Njihova dejavnost se razprostira na mnoga različna področja, od splošne humanitarne pomoči in preventivnih programov pa do posebnih socialnovarstvenih programov in organizirane pomoči ob naravnih katastrofah.

S celostno pomočjo, medsebojno podporo in globalno mrežo dokazujejo, da lahko vsak prispeva k boljšemu jutri. Osredotočajo se na pomoč številnim skupinam, vključno z revnimi, starejšimi, ljudmi s težavami v duševnem zdravju in odvisnostmi. Njihova pomoč, ki presega oskrbo s hrano in higienskimi potrebščinami, se razteza na področja psihosocialne podpore, finančne pomoči ter rehabilitacije. Njihovo večletno sodelovanje s Fihom omogoča hitro in usmerjeno pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Z več kot 120 zaposlenimi ter dva tisoč mladimi prostovoljci se učinkovito soočajo s stisko in odzivajo na naravne katastrofe. Slovenska karitas je prejela tudi ogromno pomoči iz tujine, ki jo je nato razdelila prizadetim v poplavah. Foto: Arhiv Karitas

Kako lahko pomagate prizadetim v vodni ujmi?



Rdeči križ Slovenije, Slovenska Karitas, humanitarno društvo ADRA Slovenija in Zveza prijateljev mladine Slovenije želijo pomagati vsem, ki so jih prizadela letošnja neurja.



Pomoč je mogoče prispevati s SMS-sporočilom na številko 1919 s ključno besedo UJMA5 oziroma UJMA10 ali KARITAS5 oz. KARITAS10, s čimer darujete pet oziroma deset evrov.



Rdeči križ Slovenije sredstva za pomoč zbira na transakcijskem računu SI56 0310 0123 4567 891 s sklicem 00 96875 in namenom Ujma 2023. BIC banke je SKBASI2X, koda namena CHAR, njihov na naslov pa Mirje 19, Ljubljana.



Slovenska karitas zbira pomoč na računu SI56 0214 0001 5556 761 s sklicem 00 624 in namenom Pomoč neurje . Njihov naslov je Kristanova ulica 1, Ljubljana.



Humanitarnemu društvu ADRA Slovenija, ki je del globalne mreže humanitarnih in razvojnih človekoljubnih organizacij, je mogoče prispevke nakazati na SI56 0284 3026 3945

Foto: Arhiv Karitas

