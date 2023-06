V zavetišču Horjul zaposlenim grozil s pištolo: "Psa hočem nazaj" #video

Oskrbniki, ki na mirni lokaciji nad Horjulom skrbijo za zavržene živali, so se znašli v stiski. Že od lanskega avgusta jim namreč grozi lastnik odvzetega psa. Nadleguje jih z nenapovedanimi obiski, ki so ta ponedeljek prešli v resnejše grožnje.

"Bivši lastnik nam je že večkrat grozil, se pojavljal nenapovedano, celo skočil čez ograjo, po dogodku v Beogradu vztrajno ponavljal, naj raje zapremo, da se nam ne splača izgubiti življenja," so na svoji Facebook strani zapisali zaposleni iz zavetišča Horjul, poleg pa priložili posnetek, na katerem je videti, da jim nekdanji lastnik psa grozi s puško.

Policija je za Planet TV pojasnila, da je pred dvema dnevoma znana oseba prišla do zavetišča in grozila zaposlenim. Začeli so zbirati obvestila in preverjati okoliščine, ker pa je predkazenski postopek še v teku, več informacij niso posredovali.

Nadleguje jih že skoraj eno leto

Lastnik psa zaposlene nadleguje že skoraj eno leto. Prvič dan po tistem, ko so mu policisti žival odvzeli, je pojasnil oskrbnik živali Jurij Juhant. "Takrat je bilo sicer rečeno, da gospod vsaj tri ali več dni ne bo izpuščen, na kar se je naslednji dan zvečer nenapovedano pojavil pred vrati. Začel je vpiti, da hoče psa nazaj. In preden sem jaz sploh lahko dojel, za kaj in koga gre, je že preskočil ograjo," je povedal Juhant, ki se je nato postavil med jeznega lastnika psa in pesjake ter od njega zahteval, naj zapusti njihovo zavetišče. Takrat je nekdanji lastnik psa dokaj hitro zapustil prizorišče, vendar se je potem kakšnih 14 dni konstantno vračal, nenapovedano ob vseh mogočih urah, še doda Juhant.

Kljub temu da so mu zaposleni razložil, da so zadnji, na katere se lahko obrne, in da mora zadeve reševati s policijo in veterinarsko inšpekcijo, ga to, kot je dodal Juhant, ni zanimalo. Za nekaj mesecev se je nato sicer umiril, a se je znova vrnil v ponedeljek in jim grozil s smrtjo.

To pa ni osamljen primer. Po besedah Juhanta so letno deležni groženj, tudi precej verbalnih, psihičnega nadlegovanja po e-pošti, po telefonih in v živo, s smrtjo pa jim grozijo tudi na terenu. Enak položaj naj bi bil tudi v drugih zavetiščih po Sloveniji.

Ministrstvo so prosili, naj uredi nastale razmere

Pes je zaenkrat še vedno v zavetišču, so pa tamkajšnji zaposleni ob eskalaciji dogodkov odgovorno ministrstvo prosili, naj uredi nastale razmere. Če ministrstvo tega ne bo uredilo, jim ne preostane drugega, kot da se na klice intervencij, da naj gredo po lastniško žival, ne odzovejo, saj nimajo nikogar, ki bi jih zaščitil, pojasni Juhant.

Zavetišče Horjul trenutno 24 ur dnevno varuje varnostna služba, ki si jo plačujejo s pomočjo donatorjev, od katerih zberejo 600 evrov dnevno. Policiji očitajo, da za njihovo varnost naredi premalo, ti pa jim odgovarjajo, da se pri varovanju ravnajo v skladu z zakonom.