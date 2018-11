Na začetku tedna bo snežilo

Danes bo povečini sončno, le ponekod v notranjosti Slovenije občasno zmerno oblačno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od štiri do osem, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

V nedeljo bo na zahodu delno jasno, drugod pretežno oblačno. Predvsem na Kočevskem bo lahko občasno naletaval sneg. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Jutranje temperature bodo od minus tri do ena, na Primorskem okoli štiri, najvišje dnevne od dve do šest, na Goriškem in ob morju do deset stopinj.

Danes in v nedeljo bodo najmočnejši sunki burje predvsem v Vipavski dolini lahko presegli hitrost sto kilometrov na uro.

Začetek tedna oblačen

V ponedeljek bo večinoma oblačno. Na Primorskem bo suho, burja bo prehodno nekoliko oslabela. V notranjosti Slovenije bo občasno rahlo snežilo. V torek se bo sneženje v notranjosti nekoliko okrepilo. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja.