Pripravite kape in šale. Vsak dan bo bolj hladno.

"Občutek mraza bo veter še poslabšal. Padavin ta teden še ne bo, naslednji teden pa so mogoče. V kakšni obliki in kakšna bo količina padavin, je trenutno težko reči. Lahko, da bo snežilo," je izpostavil.

Danes do 19 stopinj Celzija

Danes bo sicer na Primorskem in v gorah precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. V notranjosti Slovenije bo sprva pretežno oblačno, čez dan pa se bo ponekod jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19 stopinj Celzija, napoveduje Agencija za okolje.

Jutri bo na Primorskem in v gorah precej jasno. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva in popoldne ponekod tudi delno jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 8 do 13, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.

V petek in soboto bo v notranjosti Slovenije pretežno oblačno, v gorah in na Primorskem pa precej jasno. Ponekod bo pihal veter z vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja.