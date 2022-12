V vozilu je skrival kar 27 ljudi

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Murska Sobota so v ponedeljek nekaj po 5. uri na avtocestnem počivališču v Murski Soboti v manjšem tovornem vozilu odkrili 27 tujcev. Vsi so zaprosili za mednarodno zaščito.

Policisti so pri kontroli prometa ustavili manjše tovorno vozilo poljskih registrskih oznak, ki se je v našo državo pripeljalo iz smeri Madžarske.

Ko so voznika ustavili, je ta s kraja pobegnil, policisti pa so pri kontroli tovornega dela vozila ugotovili, da je do zdaj neznani storilec v vozilu vozil 27 tujcev (21 državljanov Maroka, tri državljane Sudana, enega državljana Irana in dva državljana Nepala).

Vsi so bili brez dovoljenja za vstop in prebivanje na območju Republike Slovenije. Tujci so v postopku obravnave zaprosili za mednarodno zaščito, so še navedli pri Policijski upravi Murska Sobota.