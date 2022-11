Zaradi tihotapljenja kokaina aretirali nekdanjega funkcionarja slovenskih klubov

Policisti so v sklopu velike mednarodne akcije v Amsterdamu aretirali Dušana Petkovića, nekdanjega srbskega nogometaša, nekaj časa tudi športnega direktorja Kopra in Zavrča, in pri tem zasegli 115 kilogramov kokaina, piše srbski časnik Blic. Gre za sina zdaj že umrlega Ilije Petkovića, slovitega jugoslovanskega nogometaša in selektorja srbske nogometne reprezentance.

Petkovića so aretirali v sklopu mednarodne akcije srbskega tožilstva za organizirani kriminal, srbske varnostnoobveščevalne agencije BIA, pristojnih državnih tožilstev Belgije in Nizozemske ter Europola in Eurojusta.

Skupno so privedli osem oseb, preostale člane kriminalne skupine pa še iščejo, so sporočili s srbskega tožilstva. Člane združbe sumijo, da so tihotapili večje količine kokaina iz Južne Amerike v pristanišče v Rotterdamu in nato do belgijskega mesta Arlon. Pakete s kokainom so skrivali v betonske plošče.

Sin slavnega očeta

Oče Dušana Petkovića Ilja Petković je bil selektor srbske nogometne reprezentance na svetovnem nogometnem prvenstvu v Nemčiji leta 2006. Na seznam članov srbske reprezentance je takrat kot zamenjavo za poškodovanega Mirka Vučinića uvrstil sina, a je svojo odločitev nato spremenil zaradi pritiskov javnosti.

Petković je igral v klubih OFK Beograd, Mallorca v Španiji, Yokohama F. Marinos na Japonskem, Wolfsburg in 1. FC Nürnberg v Nemčiji, igral pa je tudi v Rusiji za Spartak Moskvo in Saturn Ramenskojen, kjer je leta 2007 končal profesionalno nogometno kariero.