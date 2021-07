Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je torek na več lokacijah na vodovodnem sistemu Golo-Zapotok odvzel vzorce, potem ko so krajani zaznali, da ima voda vonj po naftnih derivatih.

"V odvzetih vzorcih je bila ugotovljena prisotnost bakterij Clostridium perfringens. Preskušanje za te bakterije opravljamo, ko je vir pitne vode površinska voda. Domnevamo, da je močan naliv v četrtek, 1. julija 2021, spral snovi s površja v vodotok Šumnik," so zapisali na občini in dodali, da je imela voda organoleptično vonj po naftnih derivatih.

Prepoved uprave velja do preklica

Preostale laboratorijske rezultate še pričakujejo. Poročilo laboratorija bo podano po vseh izvedenih laboratorijskih preiskavah, predvidoma v petek.

Ukrep prepovedi uporabe vode iz tega vodovodnega sistema ostaja v veljavi do preklica. Občina bo še naprej razdeljevala pitno vodo v plastenkah, in sicer od 19. do 20. ure za naselje Zapotok v RTC Zapotok, za Golo pri gasilskem domu, za Škrilje pri gasilskem domu, za Podgozd pri hišni št. 59, za Dobravico pri hišni št. 4 (Virant), za Sarsko in Klado v vasi pri eko otoku ter za Visoko ob glavni cesti pri odcepu za Visoko (v bližini hišne številke 195).