V uradu predsednice zanikajo pristranskost Pirc Musarjeve

V uradu predsednice republike Nataše Pirc Musar zanikajo očitke Zbora za republiko o pristranskosti predsednice v povezavi z različnimi civilnimi pobudami. Poudarili so, da predsednica spoštuje človekove pravice in pravno državo, kar velja tudi za spoštovanje pravic skupnosti LGBTIQ+ ter ustavno zagotovljene pravice do splava.

V Zboru za republiko so nedavno opozorili, da na medverskem Forumu za mir in dialog na Balkanu, ki je potekal sredi junija v Kopru, ni bilo konkretnih pobud za reševanje teh zadev pri nas. Pri tem so bili kritični predvsem do nastopa predsednice republike Nataše Pirc Musar na omenjenem forumu.

V odprtem pismu, naslovljenem na slovensko javnost in odgovorno politiko, so predsednici med drugim očitali pristranskost v povezavi z različnimi civilnimi pobudami. Med drugim so ji očitali, da se je udeležila Parade ponosa in bila v Vatikanu, ne podpre pa gibanja za življenje in podobnih civilnih pobud ter ni prišla na mašo za domovino. Vprašali so se tudi, zakaj se predsednica odločno ne zavzame za pokop zamolčanih in izkopanih žrtev revolucije, Romov in slovenskih domobrancev ter drugih žrtev podobno, kot se zavzema za žrtve holokavsta, Srebrenice in drugih. Pirc Musarjeve, so dodali, tudi ni bilo na slovesnosti v Kočevskem Rogu in ob Lipi sprave.

V uradu odgovarjajo, da predsednica republike spoštuje človekove pravice in pravno državo, vključujoč dialog in različnost, ki bogatita družbo. "Svoja stališča o temah, ki jih naslavlja odprto pismo, pa je jasno predstavila v slavnostnem govoru ob dnevu državnosti," so se odzvali na vprašanja STA.

Prav tako ne držijo navedbe, da se predsednica republike ni želela udeležiti svete maše, so dodali. "Predstavnike RKC smo predhodno obvestili, da ima predsednica države na dan, ki so ga predvideli za izvedbo maše, že več mesecev vnaprej potrjen obisk sedeža Sveta Evrope, kar so sprejeli z razumevanjem."

Kot so še navedli, se bo predsednica republike vedno odločno zavzemala za spoštovanje pravic skupnosti LGBTIQ+ ter za v ustavi zapisano pravico do splava.