V UKC Ljubljana začenjajo prenovo dvigal

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana ta teden začenjajo prenovo dvigal v glavni stavbi. Prenovo osmih dvigal bodo izvedli v dveh delih. V prvi fazi bodo do predvidoma maja prihodnje leto prenovili tri dvigala, nato sledi druga faza, v kateri bodo do konca prihodnjega leta prenovili preostalih pet, so sporočili iz zavoda.

V prvi fazi bodo prenavljali tri dvigala, šest dvigal pa bo delovalo. V glavni stavbi so zato nad dvigali in ob njih že namestili oznake in obvestila, katera dvigala so namenjena obiskovalcem in zaposlenim ter katera se uporabljajo za dnevni transport ležečih pacientov, materiala, hrane in opreme za prevoz bolnikov, so zapisali v sporočilu za javnost.

V drugi fazi je predvidena statična ojačitev petih dvigal, ob tem pa tudi nadgradnja dvigalnega jaška za eno nadstropje, torej do devetega nadstropja. V UKC Ljubljana ob tem poudarjajo, da bodo v času prenove zagotovili nemoten in varen transport s preostalimi dvigali.

Nova dvigala in sanacijska gradbena dela

Obnovitvena dela obsegajo zamenjavo vseh osmih obstoječih dvigal v delujoči bolnišnici, dodatno nadgradnjo treh bolnišničnih dvigal in dveh osebnih dvigal z dostopom do devetega nadstropja, protipotresno sanacijo dvigalnega jaška in nosilnih sten jaškov vseh osmih dvigal, ki so stara 50 let.

"Navajanje, da bodo dvigala v UKC Ljubljana stala 2,6 milijona evrov, je zavajajoče. V ta znesek so namreč všteta ne le dvigala, ampak vsa potrebna in zelo zahtevna sanacijska gradbena in dodatna dela," so zapisali.

Navedli so, da bo protipotresna sanacija dvigalnih jaškov z armiranobetonskim ovojem ter izgradnja strojnice na strehi UKC Ljubljana za podaljšanih pet dvigal stala 800 tisoč evrov, podaljšanje petih dvigal v deveto nadstropje in izvedba prehodnih kabin na vseh dvigalih bosta stala 400 tisoč evrov, 1,4 milijona evrov pa bo znašala cena za fazno odstranitev starih in vgraditev novih bolnišničnih dvigal v delujoči bolnišnici ter ves potreben material.

Bolnišnična dvigala so neprimerljiva s stanovanjskimi

"Pri tem je treba poudariti, da so poslovna ali stanovanjska dvigala – tudi če se nekomu morda na prvi pogled zdi, da gre za zelo podobne naprave – neprimerljiva z bolnišničnimi dvigali. Prav tako so neprimerljive cene," opozarjajo.

Pojasnjujejo, da so bolnišnična dvigala izdelana iz močnejših materialov zaradi dnevnega transporta ležečih pacientov, materiala, hrane in opreme, imajo večjo nosilnost, in sicer najmanj 2.500 kilogramov, in 240 število vklopov na uro. Zato je moč motorjev veliko večja. Prav tako so narejena za veliko frekventnost prevozov, ki se izvajajo 24 ur na dan – bolnišnično dvigalo običajno naredi milijon prevozov na leto.

"Poleg tega pa je pri novejših bolnišničnih dvigalih vključena posebna avtomatika. Gre za t. i. kartično regulacijo, ki pomeni, da ko se npr. prevaža urgentnega bolnika, ima ta prevoz prednost in dvigalo avtomatično na podlagi kartične regulacije ta prevoz opravi prednostno ne glede na siceršnjo pot dvigala, ki bi se na poti ustavilo zaradi vstopa ali izstopa oseb," so zapisali.

Cene mnogo višje kot pri poslovnih ali stanovanjskih dvigalih

UKC Ljubljana je v letu 2019 zaradi dotrajanosti dvigal in potrebne menjave opravil tudi natančno analizo trga. Vanj so vključili 10 ponudnikov bolnišničnih dvigal, odzvali pa so se štirje največji ponudniki dvigal v Sloveniji.

"Cene za dobavo, demontažo in montažo bolnišničnih dvigal so se že v letu 2019 gibale med 160 in 180 tisoč evri za bolnišnično dvigalo. Iz tega se jasno vidi, da je cena 45 tisoč evrov za dvigalo, ki so jo navajali nekateri na družbenih omrežjih, mediji pa so te izjave citirali, cena, ki je na trgu za bolnišnično dvigalo ni bilo mogoče dobiti niti v letu 2019, kaj šele v letu 2024," so še odgovorili na kritike.