Hotel v Tokiu ločil dvigala po rasah: eno za Japonce, drugo za tujce

V hotelu so priznali, da so storili napako.

V hotelu so priznali, da so storili napako. Foto: Reuters

Tokijski hotel se je po navalu kritik in zgražanja opravičil, ker so na dvigala razobesili napise "Samo za Japonce" oziroma "Samo za tujce".

Gostiteljsko mesto olimpijskih iger 2020 se zadnje tedne intenzivno pripravlja na naval tujih turistov, kar pa je zaradi pandemije še večji izziv kot sicer. Hotel The Akasaka Excel je tako med drugim sprejel ukrep, da ločijo dvigala glede na raso, eno za Japonce in drugo za tujce, to pa ni naletelo na dober odziv.

Po navalu kritik in zgražanja so se opravičili in se branili, da so tovrsten ukrep sprejeli zaradi želje po omejitvi širjenja novega koronavirusa, češ da so hoteli domačine ločiti od gostov, ki te dni prihajajo v Tokio zaradi olimpijskih iger. Dodali so, da so hoteli zgolj upoštevati navodila organizatorjev olimpijskih iger, ki velevajo, da mora biti gibanje gostov, povezanih z igrami, ločeno od preostalih, ki bivajo v hotelu.

Zaposleni v hotelu, ki ni hotel biti imenovan, je za Reuters povedal, da nikakor niso hoteli diskriminirati tujcev in da so oznake že odstranili. Zdaj razmišljajo, kako bi se tega lotili drugače.

V Tokiu trenutno veljajo izredne razmere. Foto: Reuters

"Apartheid je na Japonskem znova oživel"

A vse skupaj je že pritegnilo pozornost na Twitterju, kjer so se razpisali, da je "apartheid na Japonskem ponovno oživel" in da "virus nima nobene zveze z narodnostjo".

Nekateri so napise na dvigalih primerjali celo z zakoni Jima Crowa, ki so bili sprejeti v državah ameriškega Juga v času od leta 1870 do leta 1965 in katerih namen je bil ločiti temnopolte od belopoltih ter jim zanikati osnovne državljanske pravice.

V Tokiu so začele včeraj, 11 dni pred začetkom OI, veljati izredne razmere, ki bodo trajale predvidoma do 22. avgusta, organizatorji OI pa so se odločili, da na tribunah ne bo niti domačih gledalcev. Prvič v zgodovini OI bodo igre potekale brez navijačev.