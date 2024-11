Celjski kirurgi bodo operirali na lastno pest, brez dogovora z UKC Ljubljana in Maribor

V celjski bolnišnici bodo začeli operacije na odprtem srcu brez dogovora s kliničnima centroma v Ljubljani in Mariboru, poleg tega še niso izpolnjeni pogoji za financiranje teh operacij, danes poroča časnik Dnevnik. V bolnišnici so prve operacije napovedali za prihajajoči konec tedna, njihove odgovore na vprašanja o navedbah časnika pa STA še čaka.

Kot navaja Dnevnik, financiranje še ni urejeno, saj so na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) šele začeli postopek za podpis aneksa k pogodbi za izvajanje omenjenih operacij s celjsko bolnišnico. Na ZZZS pričakujejo, da bodo v postopku dobili zagotovila ministrstva za zdravje o izpolnjevanju zakonskih pogojev za začetek srčnih operacij, poleg formalnih pa je treba izpolniti pogoje za zagotovitev obravnave bolnikov, dodaja časnik.

Ministrstvo sicer po navedbah Dnevnika še ni opravilo ogleda prostorov celjske bolnišnice, kjer bodo opravljali operacije na odprtem srcu. To naj bi storili v najkrajšem možnem času, ministrstvo pa pričakuje, da bodo v bolnišnici z operacijami počakali do omenjenega ogleda.

V UKC Ljubljana potezi celjske bolnišnice ne nasprotujejo, a opozarjajo

Vodja celjske kardiokirurške ekipe Tomislav Klokočovnik v ponedeljek po navedbah Dnevnika še ni bil seznanjen s postopki za aneks. Dejal je, da je to stvar ministrstva, in menil, da si ljubljanski in mariborski klinični center ponujenega sodelovanja v primeru kardiokirurgije ne želita, čeprav gre za zmanjševanje čakalnih vrst.

V UKC Ljubljana pa po navedbah časnika operacijam na odprtem srcu v celjski bolnišnici ne nasprotujejo, a opozarjajo, da bi morali vključevati tako 24-urno oskrbo bolnikov kot tudi zdravljenje po takšnih posegih.

Konec tedna bodo operirali prvega bolnika, do konca leta jih načrtujejo 50

Kot so v celjski bolnišnici minuli konec tedna zapisali v sporočilu za javnost, operativna ekipa, ki jo vodi Klokočovnik, za letos načrtuje izvedbo 50 operacij na odprtem srcu, ta konec tedna pa bodo v okviru delovanja oddelka za kardiokirurgijo operirali prvega bolnika.

Program operacij na odprtem srcu bodo izvajali zaposleni v sodelovanju z zunanjimi sodelavci, za potrebe kardiokirurgije pa so na novo zaposlili usposobljen kader, ki je že sodeloval v drugih ustanovah pri tovrstnih posegih, so poudarili. Srčni kirurg Klokočovnik je v. d. predstojnika oddelka za kardiokirurgijo, ob njem pa bo kirurške posege opravljal tudi specialist kardiovaskularne kirurgije Marko Jovanović.

Kje so pridobili sredstva?

Bolnišnica je sredstva za delovanje novega oddelka pridobila z uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024, so pojasnili.

Pred začetkom dela oddelka so se sicer v javnosti pojavili nekateri dvomi v povezavi z delovanjem in uvedbo programa kardiokirurgije, vzpostavitvijo oddelka za kardiokirurgijo ter nakupom medicinske opreme. V bolnišnici so zatrdili, da je bil nabavni postopek za nakup potrebne opreme izveden transparentno in skladno z določbami zakona o javnem naročanju.