V UKC Ljubljana spet daljši čas obiskov

UKC Ljubljana z 18. majem podaljšuje čas obiskov in ukinja ukrepe za preprečevanje prenosa okužb, ki so veljali v času covid-19. Ukinjajo se tudi dovolilnice, še vedno pa velja omejitev hkratnega števila obiskovalcev v večposteljnih bolniških sobah.

Od četrtka naprej bodo obiski omogočeni med tednom od 14. do 19. ure, ob koncih tedna in praznikih pa od 11. do 19. ure.

V večposteljnih bolniških sobah je lahko naenkrat ob enem pacientu največ en odrasel obiskovalec. Hospitaliziranega otroka lahko obiščeta oba starša, o drugih obiskih se je treba predhodno dogovoriti z oddelčnim osebjem.

Ob prihodu na oddelek oz. v bolniško sobo obiskovalce pozivajo, naj si razkužijo roke ter naj na obisk ne hodijo bolni. Zaradi zaščite pacientov pred respiratornimi okužbami se še naprej priporoča uporaba zaščitnih mask.

Predviden čas podajanja informacij o stanju pacientov je od 14. do 15. ure od ponedeljka do petka.

Pozor, na enotah intenzivne terapije in KO za hematologijo Interne klinike imajo še vedno poseben režim obiskov.