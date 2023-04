UKC Ljubljana z novim akcijskim načrtom na področju poslovanja z dobavitelji

"Imamo komisijo, ki bo preverjala kakovost izbranih produktov, in imamo pooblaščenca za skladnost poslovanja, torej pooblaščenca, ki do zdaj še ni bil prisoten, ki bo vsako pogodbo še enkrat pregledal neodvisno in tudi nosil odgovornost, da bo ta pogodba potem skladna z zakoni," je pojasnil generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug.

"Imamo komisijo, ki bo preverjala kakovost izbranih produktov, in imamo pooblaščenca za skladnost poslovanja, torej pooblaščenca, ki do zdaj še ni bil prisoten, ki bo vsako pogodbo še enkrat pregledal neodvisno in tudi nosil odgovornost, da bo ta pogodba potem skladna z zakoni," je pojasnil generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug. Foto: Ana Kovač

Svet UKC Ljubljana je v četrtek sprejel akcijski načrt za zagotavljanje skladnosti poslovanja z dobavitelji. Načrtovane in tudi že sprejete ukrepe na tem področju so predstavili na današnji novinarski konferenci. Ob tem pa so opozorili, da gre za obsežen in kompleksen sistem; vrednost nabav v koledarskem letu znaša okoli 290 milijonov evrov.

Po navedbah generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Marka Juga so pri pripravi omenjenega akcijskega načrta, ki obsega približno 50 strani, pomagale tudi zunanje pravne pisarne. Menil je, da gre za kakovosten dokument, ki bo zagotavljal bistveno boljše postopke oziroma bo pokazal "smer, v katero se morajo javni zdravstveni zavodi premikati".

V veljavi nov pravilnik o integriteti

Ob tem so po njegovih besedah v UKC Ljubljana že izvedli nekatere ukrepe za zmanjševanje tveganj za nepravilnosti na tem področju, na katere je v revizijskem poročilu o postopkih nabave v UKC za obdobje 2019–2022 opozorilo računsko sodišče.

Cilj je, da bi nabave v UKC delovale čim bolj pravilno in skladno z zakonodajo, da se prepreči morebitne odklone in zlorabe oziroma se jih tudi odkrije, če se pojavijo.

Tako so sprejeli nov pravilnik o integriteti, kjer je jasno zapisano, kaj je prav in kaj ni, možnost odklonov pa je s tem manjša, je dejal Jug. S tem so po njegovih besedah želeli izobraziti kader o tem, kaj je integriteta, kaj konflikt interesov, da lahko skladno s tem posluje. V prenovi pa so tudi etična pravila, a za etični kodeks potrebujejo več časa; predvidoma naj bi ga pripravili do oktobra, je še pojasnil.

Novost: na UKC bo znova zaživela revizijska služba

Ob tem se po besedah generalnega direktorja zavedajo, da se bodo kljub preprečevanju vedno lahko dogajali odkloni. Pri njihovem odkrivanju je po njegovih navedbah pomembna suverena in samostojna služba za korporativno varnost s posebno enoto za integriteto. Skladno z zakonodajo o žvižgačih so vzpostavili kanale za poročanje o odklonih. Ustanavljajo tudi revizijsko službo, ki je UKC že nekaj let nima.

Če bodo ugotovili škodne dogodke, pa bodo po njegovih napovedih zahtevali povrnitev stroškov.

Možnosti, da bi "v globino" preiskovali vsak posamezni postopek, po njegovih besedah sami nimajo, zato so se z ministrstvom za zdravje dogovorili, da bo ta del potekal prek ministrstva, naloga UKC pa je, da izboljša poslovanje za naprej.

V UKC uvedli nove tehnike naročanja, nadgradnja informacijskega sistema v kratkem

Ukrepe, ki so jih v ta namen že sprejeli, je predstavil pomočnik generalnega direktorja za nabavno dejavnost Drago Kreš. Kot je navedel, so začeli uvajati nove tehnike naročanja. Z namenom bolj gospodarnih nabav razpoložljiva sredstva, ki jih ima UKC, razkrijejo šele v fazi, ko so ponudbe že prispele v hišo. S tem spremenjenim postopkom so po Kreševih besedah ustvarili že veliko prihrankov.

Poleg tega se v pogajanja za večje posle vključuje tudi vodstvo z generalnim direktorjem ter v komunikaciji z dobavitelji poskušajo predstaviti finančno stanje zavoda in doseči dogovor o nabavi po najugodnejši tržni ceni. Uvedli so tudi preverjanje lastniške strukture dobaviteljev; ob 8.500 zaposlenih in približno 14 tisoč dobaviteljih, kolikor jih je v njihovi bazi, pa je za ugotavljanje morebitnega konfliktnega odnosa ključna ustrezna informacijska rešitev, je dodal Kreš.

Poudaril je potrebo po stalnem nadgrajevanju informacijskega sistema. Kot je navedel Jug, je javni razpis za zamenjavo informacijskega sistema v pripravi.

Sicer pa bodo po akcijskem načrtu vse, kar nabavijo v UKC Ljubljana, po akcijskem načrtu razdelili v 133 klasifikacijskih skupin. Na podlagi novih klasifikacijskih skupin bodo dobili tudi nove sezname evidenčnih naročil. Vzpostaviti nameravajo tudi klicne centre tako v službi za nabave kot v posameznih klinikah, ki bodo predvsem izmenjevali informacije glede potreb.

Za vse zaposlene, vključene v nabavni proces, bodo pripravili navodila in tudi izobraževanje. "Namen je, da tudi del odgovornosti prenesemo, razpršimo znotraj klinik, da se bodo tudi vodje organizacijskih enot v večji meri vključevali in da bodo tudi prevzemali del odgovornosti," je še poudaril Kreš. Po njegovih besedah se ukvarjajo tudi s kadrovsko reorganizacijo nabave.

O konkretnih številkah, koliko prihrankov bi z vsemi omenjenimi ukrepi, lahko dosegli, Jug ni želel govoriti. Je pa menil, da se del verjetno že lahko kaže v izboljšanem finančnem rezultatu, ki so ga izkazali konec leta. "Te aktivnosti nadaljujemo in vidimo, da tudi dobavitelji razumejo položaj UKC Ljubljana, da to ni kaka ustanova, ki si lahko privošči karkoli za kakršenkoli denar, in da je treba tukaj izkazati to razumevanje in cene prilagoditi zmožnostim, ki jih imamo," je še menil.