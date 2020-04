V treh tednih razdelili več kot dvajset ton hrane #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na prvih bojnih črtah so te dni tudi humanitarne organizacije: mariborska Karitas je v samo v zadnjih treh tednih razdelila več kot dvajset ton hrane.

Prostovoljci Karitasa in Rdečega križa pakete pomoči sami razvažajo na domove. Obračajo pa se tudi na državljane: na pomoč jim lahko priskočimo s šivanjem mask in s krvodajalstvom, so poročali v oddaji Planet 18.

Nadškofijska Karitas Maribor se tudi sedaj v času epidemije trudi oskrbovati najranljivejše. Številni donatorji jim dnevno podarjajo hrano, od sadja, zelenjave do mlečnih izdelkov. Poleg tega pa na Karitasu vsak dan razdelijo tudi do 250 paketov nujnih življenjskih potrebščin.

Samo razdeljevanje hrane poteka na način, da ne pride do stikov oziroma morebitnih okužb, najranljivejšim pa na Karitasu pakete dostavljajo tudi na dom.

Tudi na Rdečem križu so v zadnjih dveh tednih razdelili več kot 560 paketov pomoči, skupaj s Karitasom pa so odprli tudi telefonsko številko, kamor lahko pokličejo bolni, starejši, ali tisti, ki so v samoizolaciji.

Tako na Rdečem križu kot tudi na Karitasu velikega pomanjkanja prostovoljcev ne čutijo, so pa seveda hvaležni za vsako dodatno roko, so še poročali v oddaji.