V Stični na tradicionalnem katoliškem festivalu pričakujejo več tisoč mladih

Na festivalu, ki je lani praznoval že 40-letnico, se vsako leto zbere več tisoč mladih. Udeležba je bila nekoliko nižja v zadnjih dveh letih epidemije covid-19, ko so morali organizatorji tudi nekoliko spremeniti program in tradicionalne lokacije dogajanja. Lani se je tako na festivalu zbralo nekaj več kot 2.000 mladih.

Geslo letošnje Stične mladih je Izberi vihar, ki so ga snovalci festivala izbrali na podlagi izkušenj in spoznanj na področju dela z mladimi v zadnjih dveh letih. "Razmere so nas zavile v vato in ustvarili smo si lasten položaj udobja, ki nam ne pomaga rasti. Zato želimo mlade spodbuditi, da stopijo iz cone udobja in izberejo vihar, rast, življenje," so zapisali v vabilu na festival.

Srečanje bodo začeli s pozdravnimi nagovori in mašo, ki jo bo daroval koprski škof Jurij Bizjak. Po kosilu bodo sledili različne delavnice in športni turnir. Zvečer je predviden koncert s Stična bendom.

Mlade bo nagovoril tudi Pahor

Mlade bo nagovoril tudi predsednik republike Pahor, ki je prostovoljce in prostovoljke Stične mladih konec decembra 2017 sprejel tudi v predsedniški palači. Lani je organizatorjem festivala izročil tudi zahvalo predsednika republike "za dolgoletno dragoceno poslanstvo, ki med mladimi širi in spodbuja vrednote prostovoljstva, sodelovanja, človečnosti in solidarnosti v dobro skupnosti".

Preteklo leto je festival praznoval 40-letnico

