Črnogorska vlada državljanom: Priporočamo kuhanje v pokritih posodah

Črnogorska vlada, ki opravlja tekoče posle, je ta teden sprejela predlog priporočil državnim institucijam, lokalnim samoupravam in državljanom za zmanjšanje porabe električne energije. Med drugim priporoča kuhanje v posodah, pokritih s pokrovi, hojo po stopnicah namesto uporabe dvigala in zamenjavo običajnih žarnic z LED-sijalkami.

Lokalne oblasti vlada poziva, naj javno razsvetljavo zmanjšajo na minimalno varnostno še sprejemljivo raven in preidejo na LED-žarnice. Enako velja za organe državne uprave, vsem vlada priporoča tudi ogrevanje prostorov na največ 20 stopinj Celzija - izjema so bolnišnice, socialnovarstveni zavodi, vrtci in šole, poročanje črnogorskih medijev povzema srbska tiskovna agencija Tanjug.

Priporočajo tudi ugašanje luči

Priporočila vključujejo tudi ugašanje luči, ko se v prostoru nihče ne zadržuje, tiskanje le nujno potrebnih dokumentov v potrebnem številu izvodov ter dosledno izklapljanje računalnikov, tiskalnikov in drugih naprav po uporabi.

Elektrooperaterjem vlada priporoča, da izdelajo načrt varčevanja z električno energijo. Javne medije je vlada pozvala k predvajanju promocijskih vsebin, ki bodo državljane poučevale o energetski učinkovitosti in racionalni rabi energije.

Gospodinjstvom pa za zmanjšanje rabe elektrike in toplote vlada priporoča segrevanje vode v bojlerjih na največ 60 stopinj Celzija, izkoriščanje sonca za osvetljevanje in ogrevanje čez dan, ponoči pa spuščanje rolet in zagrinjanje zaves. Državljanom vlada na srce polaga še, naj ne prekrivajo grelnih teles z oblačili ali pohištvom, naj pomivalni in pralni stroj uporabljajo le, ko sta polna, ter se izogibajo sušenju perila v sušilnih strojih.