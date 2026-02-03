V Štepanjskem naselju ponoči uničevali parkomate, na delu policija

V nočnih urah so prebivalce Štepanjskega naselja v Ljubljani vznemirili glasni poki, ki so odmevali tudi proti Fužinam. Nekateri so jih opisovali kot eksplozije in pomisleke, da gre za vlome v bankomate. Izkazalo se je, da so bili to noč tarča parkomati na več lokacijah v tem okolišu.

Uporabniki Facebooka so poročali o več zaporednih pokih, pri čemer so se kmalu pojavila namigovanja, da tarča niso bili bankomati, temveč parkomati. Več krajanov je zapisalo, da je policija ponoči opravljala ogled enega izmed parkomatov, ki je bil vidno poškodovan, poroča portal ljubljanainfo.

"Slišiš te poke? Ali kdo spet poskuša vlomiti v bankomate?" je zapisal eden od uporabnikov Facebooka, drugi pa ga je hitro popravil, da gre najverjetneje za parkomate, ne bankomate.

Po več pričevanjih je uničenih več parkomatov, na terenu pa je bila tudi policija. Po navedbah občanov parkomata ni več na Škerjančevi ulici, prav tako naj bi bila poškodovana tudi parkomata na ulici Polonce Čude in Jakčevi ulici.

Uradnih informacij o številu poškodovanih parkomatov in natančnih lokacijah policija za zdaj sicer še ni potrdila.

Glasne poke slišali do Fužin

Nočni poki niso vznemirili le prebivalcev Štepanjskega naselja, temveč so jih slišali tudi na Fužinah. Po pričevanjih krajanov so bili zvoki izjemno glasni in naj bi preglasili celo televizijo.

Več zapisov opisuje poke kot zelo silovite, eden od uporabnikov pa jih je primerjal celo z eksplozijo. Trenutno še ni jasno, ali je šlo za vandalizem nad parkomati, pirotehnična sredstva ali kaj drugega.

Prah dviguje preurejen parkirni režim

Spomnimo, minuli četrtek se je ljubljanski župan Zoran Janković na terenu sestal s prebivalci Štepanjskega naselja, ki so kritični do nove parkirne ureditve in poudarjajo, da je parkirnih mest premalo. Od župana so zahtevali odgovore glede nove ureditve, ki velja od 12. januarja.

Omejitev parkiranja oziroma zaračunavanje parkirnine na občinskih zemljiščih je povzročilo efekt domin na okoliških parkiriščih. Še bolj se je povečala obremenjenost parkirišč pred trgovinami ob Litijski in na drugih zemljiščih v lasti lokalov in trgovin.

