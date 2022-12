V sredo potrdili več okužb kot pretekli teden

V sredo so ob 791 PCR-testih in 7.442 hitrih antigenskih testih v Sloveniji potrdili 2.150 okužb s koronavirusom, kažejo najnovejši podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). To je 537 okužb več kot prejšnjo sredo, ko so v državi potrdili 1.613 primerov okužbe. Zaradi bolezni covid-19 se v bolnišnicah zdravi 81 bolnikov, s covidom pa 143 bolnikov.