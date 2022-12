WHO pozdravlja odpravo strogih protikoronskih ukrepov v Pekingu

"Veseli nas, da kitajske oblasti prilagajajo svoje trenutne strategije", so zapisali v organizaciji WHO.

"Veseli nas, da kitajske oblasti prilagajajo svoje trenutne strategije", so zapisali v organizaciji WHO. Foto: Reuters

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes pozdravila odločitev Pekinga, da po protestih za odpravo strogih protikoronskih ukrepov in za več političnih svoboščin, ki so v državi izbruhnili preteklo nedeljo, nekoliko sprosti omejitve za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Veseli nas, da kitajske oblasti prilagajajo svoje trenutne strategije" in usklajujejo nadzorne ukrepe z življenji skupnosti, ki so trpele, je na novinarski konferenci v Ženevi povedal direktor WHO za izredne razmere Michael Ryan.

"Upamo, da se bo to nadaljevalo in da se bo pojavila skladna, umerjena strategija, ki bo uravnovesila nadzor nad virusom z življenji, preživetjem, blaginjo in človekovimi pravicami Kitajcev," je dejal in dodal, da so povsod po svetu prisotne "naravne frustracije", saj je pandemija bolezni covid-19 obrnila življenja ljudi na glavo.

"Zelo pomembno je, da vlade prisluhnejo svojim ljudem, ko ti trpijo. Resnično si želimo, da bi se ta prilagoditev zgodila in pospešila," je poudaril Ryan in izrazil zadovoljstvo, da se stopnja precepljenosti na Kitajskem izboljšuje.

WHO dala zeleno luč za devet kitajskih cepiv

WHO je dala zeleno luč za devet cepiv in različic cepiv proti bolezni covid-19, vključno s tremi, ki jih proizvajajo kitajska podjetja, Sinovac, Sinopharm in CanSinoBIO. Vendar pa ta cepiva ne uporabljajo tehnologije mRNK, kot jo uporabljata cepivi podjetij Pfizer-BioNTech in Moderna.

"Vem, da so kitajske oblasti razmišljale o razvoju lastnih cepiv mRNK, in mislim, da Kitajska pri dostopu do teh cepiv nima nobenih omejitev," je zadevo komentiral Ryan in pozdravil namere Pekinga o cepivih mRNK, še navaja AFP.

V velikih kitajskih mestih, kot so prestolnica Peking, Šanghaj in Guangzhou, so bili pretekli teden protesti proti politiki ničelne tolerance do bolezni covid-19, ki vključuje množične zapore, stalna testiranja in karantene, tudi za tiste, ki niso okuženi. Oblasti so po izbruhu protestov pozvale k njihovemu zatrtju, a so začele tudi namigovati, da bi lahko ublažile strogo politiko boja proti virusu, kar so pozneje tudi storile.