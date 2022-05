V soboto potrdili toliko novih okužb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto so ob 441 PCR-testih in 2.092 hitrih antigenskih testih potrdili 229 okužb z novim koronavirusom.

V soboto so sicer zabeležili 324 okužb manj kot v petek in 97 manj kot predhodno soboto.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 9.017 aktivnih primerov okužbe, kar je 259 manj kot dan prej.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov po podatkih NIJZ trenutno znaša 543 in je za 14 manjše kot dan prej. Za 12 pa se je tudi zmanjšalo število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na sto tisoč prebivalcev, tako da trenutno znaša 426.

Po podatkih NIJZ je z enim odmerkom cepiva proti covid-19 cepljenih 1.265.445 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.221.613.

V Severni Koreji potrdili še 15 smrti zaradi bolezni covid-19

Iz Severne Koreje danes prihajajo poročila o novih 15 smrtih zaradi "vročine". Zaradi izbruha bolezni, za katerega je severnokorejski voditelj Kim Jong-un dejal, da povzroča "velike pretrese", je država z enim najslabših zdravstvenih sistemov na svetu na robu potencialne katastrofe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Severna Koreja je v četrtek prvič razkrila, da so v prestolnici odkrili zelo nalezljivo koronavirusno različico omikron, voditelj Kim Jong-un pa je odredil zaprtje javnega življenja po vsej državi. "Širjenje zlonamerne bolezni predstavlja velik pretres za našo državo," je v soboto dejal Kim.

Po navedbah severnokorejske tiskovne agencije KCNA je v tej državi od začetka izbruha pred nekaj dnevi skupaj umrlo 42 ljudi, zabeležili so 820.620 primerov bolezni, najmanj 324.550 ljudi pa naj bi bilo na zdravljenju v bolnišnici, navaja AFP.

Agencija KCNA navaja, da so "vse province, mesta in okrožja v državi popolnoma zaprta". Čeprav Severna Koreja že od začetka pandemije vzdržuje stroge blokade na svojih mejah, so strokovnjaki po navedbah AFP trdili, da je bilo le vprašanje časa, kdaj se bo covid-19 prikradel v državo.

Strokovnjaki opozarjajo tudi, da se bo Severna Koreja zaradi slabega zdravstvenega sistema ter ob pomanjkanju opreme in zdravil težko soočila z epidemijo. Severnokorejski zdravstveni sistem se je v raziskavi Univerze Johns Hopkins iz leta 2021 uvrstil na 193. mesto med 195 državami.

"Z zelo zaostalo in netočno metodo testiranja, ki covid-19 diagnosticira na podlagi tega, ali ima oseba vročino ali ne, Severna Koreja ne more odkriti asimptomatskih okužb in zajeziti izbruha," je dejal Cheong Seong-jang, raziskovalec na južnokorejskem inštitutu Sejong.

Kim pa je v soboto dejal, da bo Severna Koreja pri ukrepanju sledila Kitajski. Ta še vedno vztraja pri politiki ničelne tolerance do covid-19 ter množičnem zapiranju mest, vključno z največjimi.