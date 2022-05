Nov dogovor EU o cepivu proti covid-19

"To bo zagotovilo, da bodo države članice imele dostop do cepiv, ko jih bodo potrebovale," so ob dogovoru zapisali pri Evropski komisiji.

V skladu z dogovorom bodo obstoječi datumi dobav zamaknjeni, tako da bodo države odmerke cepiv, ki bi prvotno morali biti dobavljeni poleti, prejele šele jeseni in pozimi. Takrat pri komisiji pričakujejo, da bodo države članice tudi potrebovale več odmerkov za domače prebivalstvo in za izpolnjevanje mednarodnih solidarnostnih zavez.

"Ta fleksibilnost je dobrodošla novica za države članice, saj naslavlja legitimne skrbi glede ujemanja ponudbe in povpraševanja, hkrati pa zagotavlja varno dobavo cepiv, če oziroma ko bo to potrebno kasneje letos," je ocenila evropska komisarka za zdravje Stella Kyriakides.

Foto: Reuters

Evropska unija je od začetka pandemije covida-19 investirala veliko sredstev v razvoj in proizvodnjo cepiv. Z izboljšanjem epidemiološke slike v državah članicah pa je zanimanje za cepljenje upadlo, zaradi česar imajo države več odmerkov cepiv, kot jih lahko porabijo.



Poljska je aprila tako zavrnila plačevanje in sprejemanje novih dobav cepiva proti covidu-19 v okviru skupnih nabav EU.



Cepiva proti zelo nalezljivi koronavirusni različici omikron bi lahko dovoljenje za uporabo prejela najpozneje do konca septembra, je minuli teden ocenila Evropska agencija za zdravila (Ema). Najboljše možnosti za to imata ustrezno prilagojeni cepivi tipa mRNK podjetij Moderna in BioNTech, poroča nemška tiskovna agencija dpa.