V živo: Krka na odmor z dvomestnim zaostankom

Za uvod v peti krog lige ABA Krka pravkar gostuje pri Studentskem centru, ki je po štirih odigranih tekmah pri eni zmagi, Krka pa je na drugi strani še brez uspeha. Ilirija bo v petek gostovala pri Megi z Urbanom Krofličem, tretji slovenski predstavnik, Cedevita Olimpija, pa je v tem krogu prosta.

Četrtek, 30. oktober:

Novomeščani so v prvih štirih tekmah izgubili, a bili kar nekajkrat blizu uspeha, tudi nazadnje proti Dubaju. Na drugi strani je SC Derby zabeležil eno zmago. V domači dvorani je premagal Split in izgubil z Borcem, v gosteh pa je izgubil z FMP-jem in Igokeo. "SC Derby je definitivno ekipa, ki doma igra odlično. Gre spet za zmes nekaterih mladih igralcev in izkušenih košarkarjev. Letos je morda za odtenek ekipa malce bolj usmerjena v rezultat kot v razvoj. Kot sem že rekel: doma igrajo odlično, zato bomo morali odigrati najboljšo tekmo sezone, če želimo do zmage," je pred tekmo povedal trener Dejan Jakara.

Dunaj z Gregorjem Glasom bo v soboto gostoval pri Bosni, Dubaj s Klemnom Prepeličem pa v ponedeljek čaka derbi s Partizanom. Borac Žige Dimca bo na zadnji tekmi kroga pričakal FMP.

Split Zorana Dragića je tako kot Olimpija v tem krogu prost.

Liga ABA, 5. krog:

Četrtek, 30. oktober:

Petek, 31. oktober:

Sobota, 1. november:

Nedelja, 2. november:

Ponedeljek, 3. november:

Lestvica: