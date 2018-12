V SLS si želijo preseči ideološke delitve #video

Predsednik SLS Marjan Podobnik je v svojem govoru več sto zbranim gostom, med katerimi je bil tudi pisatelj Boris Pahor, poudaril, da je SLS po nedavnem kongresu v Novem mestu poenotena, zato v prihodnost gleda zelo samozavestno. Dejal je, da SLS ni zgolj stranka enega človeka, kar so bili očitki v preteklosti, ampak da so ekipa.

Podobnik za preseganje ideoloških delitev

Med vsebinskimi poudarki je opozoril na zavzemanje za spoštljiv odnosa do vseh, ki so se borili proti fašizmu in nacizmu na eni ter proti komunizmu na drugi strani. Podobnik verjame, da se je velika večina partizanov odločila za partizansko gibanje izključno, da bi pregnali okupatorja, zato se to večino neupravičeno obtožuje za povojne poboje.

Na drugi strani je tudi večina tistih, ki so se povezali v vaške straže in protikomunistične formacije, to naredila zato, da zaščiti svoje domove pred nasiljem komunističnih revolucionarjev, zato se tudi njih neupravičeno obtožuje kolaboracije, je dejal Podobnik.

SLS za pavšalno obdavčitev podjetnikov, obrtnikov in kmetov

SLS bo po besedah Podobnika vztrajala, da se podjetnikom, obrtnikom in kmetom omogoči pavšalno obdavčitev, ki bi jih razbremenila administracije. Na sploh se bo stranka zavzemala za kmeta, podeželje ter zagotovitev zdrave hrane ter tudi za gospodarno ravnanje z gozdovi in lesom.

"Šele, ko bo možno normalno sodelovanje, takrat bomo prava demokracija," je na današnji slavnostni akademiji SLS dejal prvi predsednik SKZ Ivan Oman. Foto: Klemen Korenjak

Na akademiji je več sto zbranih nagovoril tudi prvi predsednik Slovenske kmečke zveze (SKZ) Ivan Oman. Ta je dejal, da je bil pred 30 leti z ustanovitvijo SKZ narejen prvi korak v novo ero slovenske zgodovine, ki se ga lahko slovenski demokrati spominjajo s ponosom.

Oman: Ko bo mogoče normalno sodelovanje, bomo prava demokracija

Oman je povedal, da so v tistem času tudi oni o Sloveniji razmišljali kot o drugi Švici, kar pa se ni zgodilo, ker svoje države nismo vzeli dovolj resno. Pozval je k medsebojnemu sodelovanju vseh političnih opcij brez sovraštva in v duhu zdrave konkurence. "Šele ko bo mogoče normalno sodelovanje, bomo prava demokracija," je dejal Oman.

Oman je po slavnostnih nagovorih v podhodu v Unionsko dvorano, v kateri je bila 12. maja 1988 ustanovljena SKZ, odkril tudi spominsko ploščo, ta spominja na dogodke, ki so jih praznovali danes. SLS je na akademiji konstituirala tudi Klub županov SLS v mandatu 2018–2022, v katerem je po besedah Podobnika za zdaj 40 županov, tudi takih, ki niso njihovi člani.

SKZ je bila ustanovljena 12. maja 1988. 1. februarja 1990 se je preimenovala v Slovensko kmečko zvezo – Ljudsko stranko, 27. junija 1992 pa v SLS. Ta se je 15. aprila 2000 združila s Slovenski krščanski demokrati. Čez nekaj mesecev je sledila razdružitev SLS+SKD. Slovenska ljudska stranka se je nato 31. januarja 2002 preimenovala nazaj v SLS.